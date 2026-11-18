خبرني - أعلنت إدارة أمن الجسور، اليوم الأربعاء، تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين، يوم الاثنين المقبل، الموافق 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على أن تعود حركة المسافرين إلى طبيعتها صباح الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضحت الإدارة، في تنويه للمسافرين، أن العمل للمغادرين العرب سيبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر وينتهي عند الخامسة والنصف مساءً، فيما تبدأ حركة كبار الشخصيات (VIP) والمجموعات السياحية والمركبات الخاصة عند الثانية بعد الظهر، وتنتهي عند الرابعة والنصف مساءً.

وأضافت أن حركة الدبلوماسيين ستبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر وتستمر حتى السادسة مساءً، بينما يبدأ العمل في المعبر التجاري عند الثانية بعد الظهر، من دون تحديد موعد لانتهائه.

وأكدت إدارة أمن الجسور ضرورة إبراز الحجز المسبق لجميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية عند مدخل الجسر، والتواجد قبل موعد الحجز بساعة واحدة.

ودعت المسافرين الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عبر الأرقام 064295616 و064295617 و053581030، أو من خلال رسائل صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وأشارت إلى أن جميع المواعيد المعلنة بحسب التوقيت المحلي للأردن، وأن التعديل يقتصر على يوم الاثنين فقط.