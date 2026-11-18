خبرني - نعى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الأردني، الدكتور عزمي محافظة، الطالبة تالين حمزة البداينة، من الصف الثالث في مدرسة العين البيضاء الأساسية المختلطة، التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، إثر حادث مؤسف.

وشارك في نعي الطالبة الأمين العام للوزارة لشؤون المدارس، الدكتور نواف العجارمة، والأمينة العامة للتعليم، سحر الشخاترة، ومدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، عمران اللصاصمة.

وأعربت الوزارة، في بيان النعي، عن تعازيها لأسرة الطالبة وذويها، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.