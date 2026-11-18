خبرني - يعد نقص الحديد أكثر حالات نقص العناصر الغذائية شيوعا على مستوى العالم، إذ يصيب نحو ملياري شخص. لكن كثيرين لا يدركون إصابتهم به إلا بعد أشهر أو حتى سنوات.

وإذا لم يُعالج، فقد يؤثر في الجسم كله، ويؤدي إلى فقر الدم وما يرافقه من: - التعب. - ضيق التنفس. - خفقان القلب. - الصداع. - صعوبة التركيز. ولذلك، من المهم لمن شُخّصوا بنقص الحديد أن يعوضوا مخزونهم منه.

وللحديد دور أساسي في الجسم، فهو يساهم في: عمل الخلايا والمناعة والنمو وإنتاج الطاقة وإصلاح الحمض النووي واستقلاب الكوليسترول.

وقد يحدث نقص الحديد لأسباب عدة، منها:

- النمو السريع لدى الرضع والأطفال.

- فقدان الحديد الشهري لدى النساء مع الدورة الشهرية.

- زيادة الاحتياج أثناء الحمل.

- النزف البطيء من الأمعاء لدى كبار السن.

- سوء التغذية، خاصة مع قلة اللحوم الحمراء أو الأطعمة المدعمة بالحديد.

- الالتهاب المزمن، الذي يرفع هرمون الهيبسيدين ويقلل امتصاص الحديد. (هرمون بروتيني صغير يُنتجه الكبد، ويؤدي دورا أساسيا في تنظيم مستويات الحديد في الجسم، ويُعرف بأنه المنظّم الرئيسي لامتصاص الحديد وتوزيعه)

كيف يُشخّص؟

الطريقة الأدق هي فحص الدم وقياس بروتين الفيريتين، وهو المسؤول عن تخزين الحديد. ويعد انخفاض الفيريتين مؤشرا واضحا على نقص الحديد.

ويمكن علاج نقص الحديد عبر:

- تحسين النظام الغذائي.

- تناول أقراص الحديد.

- وفي الحالات الشديدة، اللجوء إلى الحديد الوريدي.

وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد: اللحوم الحمراء والعدس والحبوب المدعمة والخضراوات الورقية. ويُفضل تناولها مع فيتامين C لتحسين الامتصاص.

أما أقراص الحديد، فتوصي الإرشادات الحالية بجرعة 65 ملغ من الحديد، أو 200 ملغ من كبريتات الحديدوز، يوميا أو كل يومين.

ما الذي يعيق الامتصاص؟

هناك عوامل يومية قد تقلل استفادة الجسم من الحديد، مثل:

- تناول الحديد مع الكالسيوم.

- شرب الشاي أو القهوة في الوقت نفسه.

- الأطعمة الغنية بالفيتات الموجودة في البذور والحبوب (مركبات طبيعية قد تقلص امتصاص الحديد في الأمعاء).

ولتحسين الامتصاص، ينصح بتناول الحديد:

- على معدة فارغة.

- أو بعد الطعام بساعتين.

- ومع عصير برتقال أو مصدر آخر لفيتامين C.

متى نلجأ للحديد الوريدي؟

إذا كانت المكملات غير فعالة أو كان النقص شديدا، فقد يكون الحديد الوريدي الخيار الأفضل، لأنه يتجاوز الأمعاء ويوصل جرعة كبيرة من الحديد مباشرة إلى الجسم. وبالطبع، يرجى مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لاتباع نظام صحي مناسب حسب الحالة.