خبرني - أظهرت دراسة جديدة أن لعبة على الهاتف الذكي قد تساعد بعض مرضى الاكتئاب على تحسين حالتهم النفسية إلى جانب العلاج الدوائي.

وطوّر باحثون في السويد تطبيقا جديدا باسم Fig: The Game for Depression، ويعتمد على مبادئ العلاج المعرفي السلوكي. ويشجع التطبيق المستخدمين على الالتزام بعادات يومية مرتبطة بتحسن الحالة النفسية، مثل:

- تناول الدواء في موعده.

- النوم المنتظم.

- تناول الوجبات.

- النشاط البدني.

ويمنح التطبيق هذه السلوكيات مكافآت افتراضية، إذ تتطور العوالم داخل اللعبة كلما التزم اللاعب بعاداته الصحية. كما يتضمن شخصية اسمها Fig تدخل في حوارات داعمة حول اليقظة الذهنية وأنماط التفكير السلبي.

كما تضم اللعبة:

- سجل مزاج يومي.

- تمارين تأمل وتفكير موجّه.

- حوارات قصيرة مع شخصية Fig أعدها أخصائيون نفسيون وأطباء.

ماذا أظهرت الدراسة؟

اختبر الباحثون التطبيق على بالغين يتناولون مضادات اكتئاب موصوفة لكنهم ما زالوا يعانون أعراضا سريرية. واستمرت التجربة 9 أسابيع. وبحسب النتائج المنشورة في مجلة Affective Disorders:

- أكثر من 51٪ من مستخدمي التطبيق مع العلاج الدوائي حققوا انخفاضا لا يقل عن 30٪ في أعراض الاكتئاب، مقابل 18.6٪ فقط في مجموعة المقارنة.

- كان الالتزام اليومي بتناول الدواء أفضل لدى مستخدمي التطبيق.

لماذا قد يكون ذلك مهما؟

يصيب الاكتئاب نحو 300 مليون شخص حول العالم وفق منظمة الصحة العالمية، ولا تقتصر آثاره على المريض نفسه، بل تمتد إلى جودة الحياة والصحة لدى من حوله. ورغم أن مضادات الاكتئاب تظل من أكثر العلاجات استخداما، فإن كثيرين يواصلون المعاناة من أعراض متبقية. كما أن الالتزام بالعلاج لا يكون مثاليا دائما، ما دفع الباحثين إلى البحث عن أدوات مساعدة إلى جانب الدواء.

ما حدود النتائج؟

رغم التحسن الملحوظ، لم تكن النتائج ثابتة طوال فترة الدراسة. كما أن نسبة الانسحاب كانت مرتفعة في مجموعة العلاج.

ويؤكد الباحثون أن النتائج أولية، وأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحسن سيستمر بعد التوقف عن استخدام اللعبة، أو ما إذا كانت الاستفادة ناتجة عنها وحدها أم عن عناصر علاجية أخرى. لكنهم يرون أن Fig قد تمثل أداة داعمة إضافية، لا بديلا عن الرعاية المهنية الطبية.