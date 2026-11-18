خبرني - أصدرت محكمة أمريكية حكما بسجن باكستاني لإدانته بالتخطيط لاغتيال الرئيس دونالد ترامب بتوجيه من إيران.

قضت محكمة فيدرالية في بروكلين بمدينة نيويورك، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، بسجن المواطن الباكستاني آصف ميرشانت (48 عاما) لمدة 330 شهرا، أي 27 عاما ونصف العام، بعد إدانته بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات سياسية داخل الولايات المتحدة بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني.

وأصدر الحكم القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية إريك آر. كوميتي، بعد أن أدانت هيئة محلفين ميرشانت في مارس 2026 بتهمتي "محاولة ارتكاب عمل إرهابي عابر للحدود" و"القتل مقابل أجر".

وكشفت التحقيقات أن الحرس الثوري الإيراني جند ميرشانت في عام 2022 خلال زياراته الدينية إلى إيران، حيث التقى مسؤوليه نحو 15 مرة في طهران تلقى خلالها تدريبات في مكافحة التجسس قبل إرساله إلى الولايات المتحدة في أبريل 2024.

واستهدف المخطط الثأر لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية في بغداد في يناير 2020. وأقر ميرشانت في شهادته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان الهدف الرئيسي، مشيرا إلى أن جهة الاتصال الإيرانية ذكرت أيضا الرئيس آنذاك جو بايدن والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي كأهداف محتملة خلال حملة انتخابات 2024.

وزعم ميرشانت أمام المحكمة أنه أُجبر على المشاركة في المخطط لحماية أفراد من عائلته المقيمين في طهران من ضغوط الحرس الثوري، مدعياً أنه كان يتوقع اعتقاله من قبل السلطات الأمريكية قبل وقوع أي هجوم.

وفي تفاصيل إحباط المخطط، تواصل ميرشانت فور وصوله إلى الولايات المتحدة في أبريل 2024 مع أحد معارفه للمساعدة في ترتيب العملية وشرح له تفاصيل استهداف سياسي في تجمع انتخابي، إلا أن هذا الشخص أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي فوراً وتحول إلى مخبر سري.

واستدرج المخبر ميرشانت للتعامل مع عملاء سريين لمكتب التحقيقات الفيدرالي انتحلوا صفة قتلة مأجورين، حيث دفع لهم سلفة نقدية بقيمة 5000 دولار.

وألقي القبض على ميرشانت في 12 يوليو 2024 في ولاية تكساس أثناء استعداده لمغادرة البلاد. وشدد المدعي العام الأمريكي تود بلانش عقب صدور الحكم على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي مخططات إرهابية أجنبية تستهدف قادتها، مؤكدا ملاحقة كل المسؤولين عنها.

في المقابل، نفت طهران رسميا أي صلة لها بمخططات تستهدف اغتيال ترامب أو أي مسؤولين أمريكيين آخرين.