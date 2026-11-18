خبرني - أعلن الجيش الإيراني الأربعاء، أنه استهدف بالمسيرات منظومات باتريوت ومنصات صواريخ ومسيرات أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت.

وقال قسم العلاقات العامة في الجيش الإيراني إن "طائرات مسيرة قتالية تابعة للجيش استهدفت في فجر اليوم، أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" ومنصات إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت".

وقال الجيش الإيراني في بيانه إن "قاعدة علي السالم الجوية تعتبر من القواعد الهامة، وهي المركز الرئيسي للنقل الجوي وبوابة دخول القوات العسكرية إلى منطقة غرب آسيا، وتلعب دورا محوريا في الاستراتيجية العسكرية واللوجستية للجيش الأمريكي في المنطقة".

وشدد الجيش الإيراني على أنه "في دفاعه عن إيران، لن يخضع لأي قوة، بل سيكون رده على أي تهديد أو اعتداء قاطعا وحاسما وغير مقيد بأي حدود جغرافية".

وكان الجيش الكويتي أعلن في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بمسيرات معادية.

وفي نفس السياق، أعلنت قوة دفاع البحرين فجرا، أن منظوماتها الدفاعية تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.

وكان مسؤول عسكري أمريكي أعلن أن مقاتلات أمريكية استهدفت، الثلاثاء، موقعا لإطلاق الصواريخ تابعا للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم، مستخدمة ذخائر دقيقة، واصفا الضربة بأنها "دفاع عن النفس" ردا على استهداف أفراد وأصول أمريكية.

في المقابل، أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع الهجوم، ونقلت عن مسؤول بمحافظة هرمزغان أنه لم يلحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية أو المناطق السكنية والتجارية.

يأتي ذلك، بينما نقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون لم يعترف علنا بمعظم الضربات على إيران لا سيما خلال الشهرين الماضيين.