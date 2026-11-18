خبرني - اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب متلفز، الإمارات بالتدخل في شؤون بلاده وتقويض سيادتها.

ووجه شيخ محمود سلسلة اتهامات حادة لدولة الإمارات العربية المتحدة في خطاب وجهه للشعب الصومالي، الثلاثاء، متهما إياها "بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وتقويض وحدتها وسيادتها، بالإضافة إلى تأجيج الصراعات الإقليمية في اليمن وليبيا والسودان".

وكشف الرئيس الصومالي أن "أبوظبي استخدمت منطقة وميناء بربرة في إقليم أرض الصومال الانفصالي ممرا سريا في يناير 2026 لتهريب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي، بعد فراره من اليمن، دون علم أو موافقة الحكومة الفيدرالية في مقديشو".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في يناير 2026 عن رصد هروب الزبيدي بحرا من ميناء عدن إلى ميناء بربرة، ثم نقله جوا تحت إشراف ضباط إماراتيين عبر مطار مقديشو وصولا إلى أبوظبي، وهو ما دفع وكالة الهجرة الصومالية حينها لفتح تحقيق في الاستخدام غير المصرح به للمجال الجوي والمطارات الصومالية.

وحذر شيخ محمود من أن أبوظبي "تسعى لتصدير الانقسامات والصراعات التي شهدتها دول مثل اليمن وليبيا والسودان إلى الصومال"، واتهمها بخوض ما وصفه بـ"حرب بالوكالة" عبر دعم تشكيلات مسلحة ومليشيات خارجة عن إطار مؤسسات الدولة الرسمية في اليمن أو داخل الصومال، مما يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وقال إن "الموانئ أصول وطنية لا يجوز إدارتها خارج السلطة الفيدرالية"، منتقداً إبرام الإمارات اتفاقيات مباشرة مع إدارات محلية بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.

واتهم أبوظبي "بإنشاء قواعد عسكرية وتشكيل قوات أمنية لا تخضع لقيادة الأجهزة الأمنية الوطنية الصومالية، وتقديم دعم مالي وسياسي لإدارات محلية لتقويض سلطة الحكومة المركزية".

وفي ملف إقليم أرض الصومال، اتهم الإمارات "بلعب دور مباشر في اعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند الانفصالي، ورفضها التوقيع على البيانات العربية والإسلامية المنددة بتلك الخطوة".

وأشار شيخ محمود إلى أن مجلس الوزراء قرر منذ 12 يناير 2026، عقب حادثة تهريب الزبيدي، إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية مع الإمارات، وإغلاق المجال الجوي الصومالي أمام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية، مؤكدا أن أسباب الخلاف لا تزال قائمة بعد مرور 10 أشهر.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من دولة الإمارات رداً على خطاب الرئيس الصومالي، علماً بأن أبوظبي تؤكد في مواقف سابقة أن وجودها وتدخلاتها في المنطقة تهدف لدعم الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب.