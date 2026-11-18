خبرني - حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع بدء موسم الشتاء، بعد تضرر عشرات الآلاف من خيام النازحين جراء الأمطار الغزيرة، ووفاة رضيع في أول حالة وفاة مرتبطة بالبرد هذا الموسم، فيما حذرت من أن نقص التمويل والقيود المفروضة على دخول المساعدات يهددان حياة السكان.

وقال كارل بيكر، رئيس برنامج المنظمة الدولية للهجرة في غزة، خلال مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، إن ما يجري في القطاع لا يمثل أزمة إنسانية فحسب، بل "فشلا للمجتمع الدولي في التمسك بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والكرامة الأساسية".

وأضاف أن الأمطار الأولى الغزيرة ألحقت أضرارا بعشرات الآلاف من الخيام المؤقتة ودمرت بعضها، مشيرا إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل إثر انهيار ساتر رملي، ووفاة طفلين في حوادث حريق بينما كانت عائلات تحاول تدفئة خيامها وطهي الطعام.

وأكد بيكر أن هذه المآسي كان بالإمكان تجنبها، لافتا إلى أن المنظمات الإنسانية حذرت منذ أشهر من تزايد الاحتياجات، لكن نقص التمويل وتقييد الوصول لا يزالان من أبرز التهديدات التي تواجه السكان.

وأوضح أن المنظمة الدولية للهجرة تواجه عجزا تمويليا يقارب 173 مليون دولار لتوفير المآوي الشتوية، بينها 9 ملايين دولار لإدارة مواقع النزوح، معتبرا أن هذا الدعم من أسرع الوسائل وأكثرها فاعلية لحماية أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نازح خلال الشتاء.

وقال إن العائلات تحاول مواجهة الظروف القاسية بما يتوفر لديها، لكنها تحتاج إلى أدوات ومواد أساسية، بينها المجارف وأكياس الرمل والمسامير، داعيا الدول إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لفتح معابر إضافية والسماح بإدخال الإمدادات فورا، بما فيها مواد إيواء أكثر متانة، مشددا على أن "الناس لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة في خيام وأغطية بلاستيكية خلال فصل الشتاء".

أزمة إيواء وغذاء وصرف صحي

من جهته، وصف شون هيوز، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين، الوضع في غزة بأنه أزمة إيواء وصرف صحي وأمن غذائي في آن واحد، مشيرا إلى أن مياه الفيضانات أتلفت مخزونات الغذاء التي تحتفظ بها العائلات داخل خيامها، فيما أصبح غاز الطهي والحطب نادرين أو باهظي الثمن، ما يدفع كثيرين إلى حرق النفايات لإعداد الطعام.

وتحدث هيوز عن تقليص البرنامج مساعداته بشدة بسبب نقص التمويل، مستشهدا بحالة أم لأربعة أطفال فقدت زوجها وغمرت المياه خيمتها وجرفت ما تبقى لديها من طعام، فيما توقفت الوجبات المطبوخة التي كانت تقدم في مخيمها، ولم تعد قادرة على شراء الخضروات واللحوم لإطعام أطفالها.

وقال إنه لم يتمكن من الإجابة عن تساؤلاتها بشأن كيفية النجاة خلال أشهر الشتاء المقبلة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال مستمرة، بما في ذلك ثلاث غارات جوية وقعت قرب مخيمات زارها الأسبوع الماضي في شمال القطاع.

وأضاف أن "هذا هو حال يوم اثنين عادي"، مؤكدا أنه لا يشعر بوجود وقف لإطلاق النار عند الوجود في غزة.

ولفت هيوز إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع، ما يحد من قدرة السكان على زراعة الغذاء، فيما أصبح الصيد البحري "ممنوعا، بل ويشكل خطرا على الحياة". ومع تجاوز البطالة 80%، باتت المساعدات الإنسانية الشحيحة الوسيلة شبه الوحيدة للبقاء، محذرا من أن المكاسب الهشة التي تحققت منذ مجاعة العام الماضي قد تضيع بسهولة.

وقال إن برنامج الأغذية العالمي يواجه عجزا تمويليا يتجاوز 400 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، لتوفير مساعدات حيوية لمليوني شخص في فلسطين، داعيا المجتمع الدولي ووسائل الإعلام إلى عدم إغفال غزة خلال الشتاء وإظهار التضامن مع الفلسطينيين.

قيود على دخول الإمدادات

وانتقد هيوز القيود المفروضة على إدخال المواد اللوجستية الضرورية إلى القطاع، موضحا أن الموافقات الإسرائيلية، حتى عندما تصدر، غالبا ما تكون جزئية ومتأخرة، فيما تمنع أو تقيد إمدادات تشمل زيت المحركات والمعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض ومضخات المياه وأنابيبها والألواح الشمسية والأسمنت والمعدات الطبية.

وأشار إلى أن حركة الشاحنات الإنسانية والتجارية تقتصر حاليا على معبر كرم أبو سالم، في ظل الحاجة إلى فتح معابر إضافية، مضيفا أن تعذر استخدام الطريق المعبد الوحيد الممتد على طول القطاع بسبب تغير خطوط السيطرة العسكرية الإسرائيلية أجبر الشاحنات على سلوك طرق ضيقة ومتهالكة تحاذي خيام النازحين للوصول إلى شمال غزة، ما يجعل نقل المساعدات أكثر كلفة وأقل أمانا.

معاناة الأمهات والنساء

من جانبها، قالت المتحدثة باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة صوفيا كالتورب إن الأمهات الفلسطينيات يكافحن لإطعام أطفالهن وتوفير الدفء لعائلاتهن، في ظل غمر مياه الأمطار والصرف الصحي المآوي والخيام، وما يرافق ذلك من انتشار الأمراض والقوارض.

وأضافت أن الخيام التي أعدت أصلا للإيواء المؤقت تحولت إلى مساكن دائمة لسنوات، ولا توفر حماية كافية من الظروف المتفاقمة، خصوصا للأرامل والنساء اللواتي اختفى أزواجهن قسرا أو أصيبوا بجروح بالغة أو لا يزالون في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أن أسرة واحدة من كل أربع أسر في قطاع غزة ترأسها امرأة، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر، في ظل أعباء معيشية ونفسية قاسية، داعية إلى التطبيق الكامل للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا ودون عوائق إلى النساء والفتيات وجميع المحتاجين.