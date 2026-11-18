خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا للغاية في إيران، بدون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التطورات التي أشار إليها.

وأضاف ترامب، خلال لقائه الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في العاصمة الفلبينية مانيلا، قبيل محادثاته المرتقبة في الصين، أنه غير قلق بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي، الذي يشهد نزاعات إقليمية، أو التوترات في بحر الفلبين الغربي.

وأكد ترامب أن التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين لم يكن في أي وقت مضى أفضل مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على توسيع تعاونها الدفاعي مع مانيلا.