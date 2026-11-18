خبرني - تنعى عشائر العبيدات بمحافظة إربد عامة وفي بلدة الرفيد خاصة فقيدها الحاج علي محمود علي عبيدات، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء يوم الثلاثاء بعد حياة عامرة بالعطاء والإخلاص والإيمان.

والفقيد والد المهندس محمد وعمار والزميل الصحفي عمر والدكتورة رانيا والمهندسة ايناس.

وسيتم تشييع جثمان الفقيد يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد الرفيد الشرقي إلى مثواه الأخير في مقبرة الرفيد.

تقبل التعازي للرجال في ديوان آل إبراهيم السعد الدين في الرفيد/ لواء بني كنانة في اربد والنساء في منزل الفقيد بالرفيد، وذلك لمدة ثلاثة أيام من الساعة الرابعة إلى العاشرة. يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة.

ويوم السبت للرجال والنساء في ديوان العبيدات في عمان / خلف شارع عبدالله غوشة من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة.

https://maps.app.goo.gl/kKHqHXjLxzsS3U9z7?g_st=iw

إنّا لله وإنا إليه راجعون