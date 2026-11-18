خبرني - يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته الثالثة من الدورة العادية، لانتخاب أعضاء لجانه الدائمة العشرين، استنادا إلى أحكام المادة 38 من النظام الداخلي للمجلس، وسط توافقات نيابية على تشكيل 18 لجنة، واستمرار الخلافات بشأن عضوية لجنتين أو ثلاث.

وقال رئيس لجنة التفاوض النيابية لتشكيل اللجان بين الكتل، مصطفى العماوي، الثلاثاء، إن التوافقات لم تحسم تشكيل جميع اللجان، مشيرا إلى أن اللجوء إلى التصويت تحت القبة يبقى خيارا في حال تعذر التوصل إلى اتفاق.

وأوضح العماوي أن التوافقات بين الكتل لا تلزم النواب بموجب النظام الداخلي الحالي، إذ تبقى قراراتهم فردية، وقد تظهر تباينات داخل الكتلة الواحدة عند اختيار ممثليها، ما يؤدي أحيانا إلى انقسامات بشأن الترشيحات.

وتوقّع حدوث تغييرات في أسماء رؤساء اللجان خلال الدورة الحالية، مرجحا أن تشهد عملية اختيارهم مفاجآت، على غرار ما حدث في انتخابات المكتب الدائم.

وتضم اللجان الدائمة: القانونية، والمالية، والاقتصاد والاستثمار، والشؤون الخارجية، والإدارية، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة والثقافة، والتوجيه الوطني والإعلام، والصحة والغذاء، والزراعة والمياه، والبيئة والمناخ، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان، والطاقة والثروة المعدنية، والخدمات العامة والنقل، والسياحة والآثار، والاقتصاد الرقمي والريادة، والحريات العامة وحقوق الإنسان، والمرأة وشؤون الأسرة، والريف والبادية، وفلسطين.