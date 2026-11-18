خبرني - قد يتمكن الذكاء الاصطناعي مستقبلاً من كشف سرطان البنكرياس قبل أن تظهر علاماته بوضوح في الفحوص الطبية، بعدما نجح نموذج جديد يُعرف باسم "ريدمود" (REDMOD) في رصد تغيرات دقيقة لم يتمكن أطباء الأشعة من اكتشافها.

وأظهرت دراسة نُشرت في دورية "Gut" أن النظام يستطيع تحديد بصمات تصويرية مرتبطة بالسرطان الغدي القنوي في البنكرياس، وهو أكثر أنواع سرطان البنكرياس شيوعاً، قبل التشخيص السريري بمتوسط 475 يوماً.

ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تفتح الباب أمام اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة للغاية، عندما تكون فرص العلاج أفضل، لكنهم يؤكدون أن استخدامها في المستشفيات لا يزال يتطلب مزيداً من الاختبارات.



لماذا يصعب اكتشاف سرطان البنكرياس مبكراً؟

تكمن خطورة سرطان البنكرياس في أنه غالباً لا يسبب أعراضاً واضحة في مراحله الأولى، كما أن التغيرات التي يحدثها في الأنسجة قد تكون دقيقة إلى حد يصعب معه رصدها بوسائل التصوير التقليدية. ولذلك، يُكتشف كثير من المرضى بعد تقدم المرض.

ولمواجهة هذه المشكلة، طور الباحثون نموذج "ريدمود"، الذي يحلل أنماطاً دقيقة في صور الأشعة المقطعية، تُعرف باسم "الرادييوميكس"، وقد لا تكون مرئية بوضوح في الفحص المعتاد.

ويستطيع النظام تحديد البنكرياس ورسم حدوده وفصله عن الأنسجة المحيطة تلقائياً، ما يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي والتفاوت بين تقييمات المختصين.

إشارات خفية قبل التشخيص بأكثر من عام

اختبر الباحثون النموذج باستخدام صور أشعة مقطعية ل219 مريضاً شُخّصوا لاحقاً بسرطان البنكرياس، رغم أن الصور الأصلية لم تُظهر علامات واضحة للمرض عند مراجعتها من أطباء الأشعة.

وكانت بعض الصور قد التُقطت قبل التشخيص بأكثر من عامين، بينما امتدت الفترة لدى حالات أخرى إلى نحو ثلاث سنوات. وقارن الباحثون هذه الصور بفحوص 1243 شخصاً لم يُصابوا بسرطان البنكرياس خلال السنوات الثلاث التالية.

وتمكن "ريدمود" من رصد علامات تصويرية مرتبطة بالمرض قبل التشخيص بمتوسط 475 يوماً، رغم عدم اكتشافها في التقييمات الإشعاعية الروتينية.

الذكاء الاصطناعي يتفوق على أطباء الأشعة

أظهرت المقارنة أن حساسية النموذج في اكتشاف الحالات المصابة بلغت 73%، مقابل 39% لأطباء الأشعة المشاركين في التقييم. وبرز الفارق بصورة أكبر عند تحليل الصور التي التُقطت قبل أكثر من عامين من التشخيص، إذ سجل النموذج معدل كشف بلغ 68%، مقابل 23% للأطباء.

وفي اختبار مستقل شمل 539 مريضاً، تمكن النظام من تصنيف أكثر من 81% من صور الأشخاص غير المصابين على أنها خالية من السرطان. كما أظهر أداءً جيداً عند اختباره على مجموعة بيانات عامة تابعة للمعاهد الوطنية للصحة الأميركية.

هل يصبح الكشف المبكر عن السرطان ممكناً؟

رغم النتائج الواعدة، لا تزال هناك قيود على الدراسة، أبرزها عدم كفاية التنوع العرقي بين المشاركين، وهو ما قد يؤثر في مدى دقة النموذج لدى فئات سكانية مختلفة.

كما يحتاج "ريدمود" إلى اختبارات مستقبلية على أشخاص أكثر عرضة للإصابة، قبل التأكد من قدرته على تحسين التشخيص والنتائج العلاجية في الممارسة الطبية.

ويرى الباحثون أن التقنية قد تمثل خطوة مهمة نحو اكتشاف سرطان البنكرياس قبل ظهور أعراضه، بدلاً من انتظار وصول المرض إلى مراحل متقدمة. ومع ذلك، فإن تفوق النموذج في هذه الدراسة لا يعني أنه أصبح بديلاً عن أطباء الأشعة، بل أداة واعدة قد تساعدهم على رصد إشارات يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.