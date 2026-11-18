خبرني - قد لا يكون قضاء الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات ضاراً بالدماغ بالقدر الذي يُعتقد عادة. فقد كشفت دراسة فنلندية استمرت 8 سنوات أن الأطفال الذين استخدموا الشاشات لفترات أطول مالوا إلى تحقيق أداء أفضل في بعض اختبارات القدرات الذهنية خلال المراهقة.

وتشير النتائج إلى أن تأثير الأجهزة الرقمية قد يعتمد على طبيعة الأنشطة التي يمارسها الأطفال، وليس فقط عدد الساعات التي يقضونها أمامها. فالألعاب التي تتطلب التفكير وحل المشكلات والأنشطة التعليمية قد تختلف في تأثيرها عن المشاهدة السلبية للمحتوى، وفقاً لتقرير نشره موقع "Science Daily".



وقت الشاشة.. علاقة مفاجئة بالقدرات الذهنية

وجد الباحثون أن زيادة وقت الشاشة خلال الطفولة ارتبطت بتحسن المعالجة الذهنية في مرحلة المراهقة، وهي مجموعة من القدرات تشمل الانتباه والتعلم وتذكر المعلومات وحل المشكلات.

ويرى الباحثون أن هذه النتيجة تتحدى الاعتقاد بأن كل استخدام للشاشات يؤثر سلباً في نمو الدماغ، مشيرين إلى أهمية تشجيع الأطفال على استخدام الأجهزة في أنشطة تحفز التفكير النشط والإبداع.

وقال الباحث بيتري يالانكو، من جامعة يوفاسكولا، إن الأهم ليس مجرد الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة، بل طبيعة ما يفعله خلالها، داعياً إلى تحقيق توازن بين استخدام الأجهزة الرقمية والنشاط البدني.

هل تختلف فوائد الرياضة بين الأولاد والبنات؟

كشفت الدراسة أيضاً عن اختلافات بين الجنسين في العلاقة بين النشاط البدني والذاكرة العاملة، وهي قدرة الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات مؤقتاً واستخدامها، مثل تذكر التعليمات أثناء تنفيذ مهمة أو إجراء عمليات حسابية ذهنية.

فقد ارتبط النشاط البدني الخفيف خلال الطفولة بذاكرة عاملة أفضل لدى البنات، بينما ارتبطت زيادة المشاركة في الأنشطة البدنية المنظمة والموجّهة بذاكرة عاملة أقوى لدى الأولاد.

وتشير هذه النتائج إلى أن تأثير الحركة في القدرات الذهنية قد يتأثر بنوع النشاط وطريقة ممارسته، وليس فقط بإجمالي الوقت المخصص للرياضة.

نتائج متباينة تثير تساؤلات

رصد الباحثون أيضاً مفارقة، إذ ارتبط انخفاض الوقت الذي يقضيه المراهقون في النشاط البدني غير الخاضع للإشراف بأداء أفضل في بعض اختبارات المعالجة الذهنية.

لكن القياسات الموضوعية باستخدام أجهزة قابلة للارتداء لم تكشف عن علاقة واضحة بين إجمالي النشاط البدني أو وقت الخمول والأداء الذهني.

وقد يرجع الاختلاف إلى أن أجهزة الاستشعار تقيس الحركة ومعدل ضربات القلب، لكنها لا تحدد طبيعة النشاط الذي يمارسه الشخص، سواء كان تعلماً أو حلاً للمشكلات أو مجرد جلوس أمام الشاشة.

هل تعني النتائج أن زيادة وقت الشاشة مفيدة؟

يشدد الباحثون على أن الدراسة رصدت ارتباطات، ولم تثبت أن استخدام الشاشات لفترات أطول يحسّن القدرات الذهنية أو أن تقليل النشاط البدني يحقق فوائد مماثلة.

ولذلك، لا تدعو النتائج إلى زيادة وقت استخدام الأجهزة أو إهمال الرياضة، بل إلى الاهتمام بمحتوى الأنشطة الرقمية وتشجيع الأطفال على التعلم والإبداع وحل المشكلات، مع الحفاظ على التوازن بين وقت الشاشة والحركة والتفاعل الاجتماعي.