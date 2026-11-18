خبرني - قد يبدو استبدال السكر بالمحليات الصناعية خياراً منطقياً لمن يسعون إلى إنقاص الوزن، إذ تساعد هذه البدائل على تقليل السعرات الحرارية. لكن تأثيرها الفعلي في الوزن وصحة الأمعاء لا يزال موضع نقاش علمي.

وفي دراسة أوروبية جديدة نُشرت في دورية "Nature Metabolism"، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا منتجات تحتوي على محليات صناعية فقدوا وزناً أكثر قليلاً من الذين تجنبوها، كما ظهرت لديهم تغيرات في تركيبة بكتيريا الأمعاء.

وتأتي النتائج في وقت تتباين فيه التوصيات بشأن هذه المحليات، بعدما أوصت منظمة الصحة العالمية عام 2023 بعدم استخدامها وسيلة للتحكم في الوزن أو الوقاية من الأمراض المزمنة.



كيف أُجريت الدراسة؟

تابع الباحثون 341 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، إضافة إلى 38 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً. وكان جميع المشاركين يعانون زيادة الوزن أو السمنة، كما اعتادوا تناول منتجات تحتوي على السكر قبل بدء الدراسة.

وخلال أول شهرين، اتبع البالغون نظاماً غذائياً منخفض السعرات بهدف إنقاص الوزن، بينما كان الهدف لدى الأطفال الحفاظ على أوزانهم بسبب استمرار نموهم.

وقاس الباحثون تغيرات الوزن وتركيبة بكتيريا الأمعاء، إلى جانب محيط الخصر والوركين ومستويات السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم.

فقدان وزن أكبر وتغيرات في بكتيريا الأمعاء

أظهرت النتائج أن المجموعتين حافظتا على الوزن الذي فقدتاه خلال المرحلة الأولى، لكن المشاركين الذين تناولوا المحليات الصناعية كان وزنهم أقل بمتوسط 1.6 كيلوغرام بعد عام، مقارنة بالمجموعة التي تجنبتها.

ورغم أن الفارق كان ذا دلالة إحصائية، فإن الباحثين أشاروا إلى أن أهميته الصحية الفعلية لا تزال محل تساؤل. كما سجلت مجموعة المحليات زيادة في أنواع من بكتيريا الأمعاء التي تنتج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وهي مركبات تنتج عن تخمير الألياف الغذائية، وتؤدي أدواراً مهمة في تنظيم الطاقة ودعم وظائف المناعة.

ورُصد أيضاً انخفاض في مستويات الكوليسترول بعد ستة أشهر، وتراجع في محيط الوركين بعد عام. لكن التحسن في بعض عوامل خطر أمراض القلب لم يستمر حتى نهاية الدراسة.

نتائج واعدة لكن الدراسة تواجه انتقادات

رغم هذه النتائج، توجد قيود مهمة تستدعي الحذر. فقد انسحب نحو 40% من المشاركين قبل انتهاء الدراسة، ما قلص حجم العينات وأضعف القدرة على تعميم النتائج.

كذلك، أشار الباحثون إلى احتمال عدم دقة تقديرات المشاركين للسعرات التي يتناولونها، كما لم تُقَس الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة مباشرة داخل الأمعاء.

ومن النقاط التي تستحق الانتباه أيضاً وجود صلات مالية أو مهنية لبعض مؤلفي الدراسة بشركات وجمعيات تعمل في صناعة الأغذية والمشروبات أو تمثل مصالحها، بما في ذلك جهات مرتبطة بمنتجات المحليات الصناعية.

دراسة لا تحسم الجدل

لا تحسم الدراسة الجدل بشأن فاعلية المحليات الصناعية في إنقاص الوزن، خصوصاً أن نتائج الأبحاث السابقة متباينة، وأن بعض الدراسات أثارت مخاوف بشأن تأثير الاستخدام المنتظم لهذه المواد في توازن بكتيريا الأمعاء.

وتعتبر إدارة الغذاء والدواء الأميركية عدداً من المحليات الصناعية آمناً وفق معاييرها، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بعدم الاعتماد عليها للتحكم في الوزن على المدى الطويل.

خطوة مهمة للصحة

وفي المقابل، يظل تقليل السكريات المضافة خطوة مهمة للصحة. وتوصي جمعية القلب الأميركية بألا تتجاوز السكريات المضافة 6% من السعرات اليومية، أي نحو 6 ملاعق صغيرة للنساء و9 للرجال.

وختاماً، فإن تناول المحليات الصناعية باعتدال قد يساعد بعض الأشخاص على تقليل استهلاك السكر، لكن الأدلة الحالية لا تكفي لاعتبارها وسيلة مؤكدة لإنقاص الوزن. والأهم هو التركيز على نظام غذائي متوازن والحد من السكريات المضافة، سواء جاءت من السكر التقليدي أو غيره من المحليات.