خبرني - ذكر مدعون أميركيون أن رجلاً يحمل بلطة اخترق طوقاً أمنياً ودمر طائرة عسكرية أميركية كانت متوقفة ليلاً في مطار أيرلندي؛ حيث قام بقطع الخطوط الهيدروليكية، وتحطيم مؤشرات قمرة القيادة، وسكب كرات معدنية (كريات فولاذية) داخل خزانات الوقود، حسبما أوردت وكالة الأسوشييتد برس.

وأرجع مؤيدو الرجل هذا الهجوم إلى غضبه من تورط الولايات المتحدة في صراعات الشرق الأوسط.

وتتضمن لائحة اتهام، كُشف عنها يوم الثلاثاء في مانهاتن، اتهام "دايثي أوكورين" (48 عاماً) بتدمير ممتلكات تابعة للحكومة الأميركية، وذلك على خلفية الحادث الذي وقع في أبريل (نيسان) في مطار "شانون" -وهو بوابة دولية في غرب أيرلندا تُستخدم كمركز للقوات والمعدات العسكرية الأميركية.

ولا يخضع "أوكورين" حالياً لاحتجاز السلطات الأميركية، كما لم يُحدد بعد موعد لمثوله أمام المحكمة بشأن هذه التهمة الجديدة.

وفي حال إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.

ولا تشير سجلات المحكمة المتاحة عبر الإنترنت إلى وجود محامٍ يمثله.

وأوضح المدعون الأميركيون أن الطائرة -وهي من طراز "سي-130 هيركوليز" (C-130 Hercules) تابعة للحرس الوطني الجوي الأميركي وتبلغ قيمتها 60 مليون دولار- كانت في طريقها لتنفيذ مهمة عسكرية في دولة أخرى، لكنها أصبحت الآن خارج الخدمة ولن تتمكن من الطيران مجدداً.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الهجوم عرّض عمليات عسكرية حيوية للخطر.

وكانت الشرطة الأيرلندية قد ألقت القبض على "أوكورين" -الذي يصفه مؤيدوه بأنه ناشط سلام مستقل- فور وقوع الهجوم، ووجهت إليه تهم ارتكاب أضرار جنائية واقتحام منشأة.

وذكرت صحيفة "ليمريك بوست" (Limerick Post) أنه ينحدر من مدينة "كورك"، التي تقع على بعد حوالي 60 ميلاً (97 كيلومتراً) جنوب شرق مطار "شانون".

وقال جيمي ماكدونالد، المدعي العام الأميركي في مانهاتن، إن لائحة الاتهام توجه "رسالة واضحة وقوية مفادها أن الهجمات على الأصول العسكرية الأميركية -وبالتالي على أمننا القومي- لن يتم التسامح معها".

ذكرت حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت، نظمها أشخاص وصفوا أنفسهم بأنهم أصدقاء ورفاق ل "أوكورين"، أنه قام بتعطيل طائرة من طراز "سي-130" (C-130) احتجاجاً على حرب الولايات المتحدة ضد إيران ودعمها للحرب التي تشنها إسرائيل في غزة؛ وهي قضية تثير تفاعلاً واسعاً في أيرلندا، حيث أبدى الكثيرون تضامنهم مع الفلسطينيين.

وكتبت منظمة الحملة، تريسي رايان: "لقد نُفذ عمل ملهم من أعمال التحرك المباشر في مطار شانون، وذلك لمقاومة الوجود غير المرغوب فيه للجيش الأميركي في أيرلندا، في ظل حروبهم غير القانونية ودعمهم للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

وأفاد الادعاء العام الأميركي بأن "أوكورين" خطط لهذا الهجوم على مدى أشهر؛ حيث بحث عبر الإنترنت عن معلومات حول بنية طائرة "سي-130" -وهي طائرة مزودة بأربعة محركات توربينية وتُستخدم بشكل أساسي لنقل المعدات والأفراد- كما اطلع على إحداثيات الموقع لتسهيل تسلله إلى داخل حرم المطار.