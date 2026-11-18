خبرني - حجز منتخبا المغرب والسنغال مقعديهما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027، لينضما إلى بنين وبوركينا فاسو والكاميرون ومالي، مع تبقي جولتين على نهاية التصفيات المقررتين في آذار المقبل.

وضمن المنتخب السنغالي تأهله دون خوض مباراة، بعد فوز موزامبيق على إثيوبيا 1-0، الثلاثاء، في المجموعة العاشرة، وهي نتيجة جعلت من المستحيل تراجعه إلى مركز أدنى من الثاني.

في المقابل، حسم المغرب تأهله بفوزه على النيجر 1-0، بهدف سجله عبد الله وزان، البالغ 17 عاما، في أول أهدافه مع المنتخب الأول، ليرفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية.

وتأهلت مالي بفوزها على رواندا 2-0، فيما ضمنت بوركينا فاسو وبنين العبور عن المجموعة السادسة، بعد فوز الأولى على موريتانيا 3-1.

كما حسمت الكاميرون تأهلها عن المجموعة السابعة، بعدما جعل فوز جزر القمر على الكونغو 1-0 من المستحيل تراجعها إلى المركز الثالث.

وتقام النهائيات بمشاركة 24 منتخبا في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 حزيران إلى 17 تموز 2027، على أن تستكمل التصفيات في آذار المقبل.

ولا يزال الجدل قائما بشأن لقب النسخة الماضية بين المغرب والسنغال، بعدما جرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السنغال من لقب نسخة 2025، التي فازت فيها على المغرب في النهائي، إثر مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرض الملعب احتجاجا على قرارات تحكيمية. وتنظر محكمة التحكيم الرياضية في القضية، ومن المتوقع صدور حكمها خلال الأسابيع المقبلة.