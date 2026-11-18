خبرني - "أنتِ حامل؟".. سؤال ظل يلاحق الشابة المصرية ندى كلما لاحظ أحدهم تضخم بطنها، حتى تحول من مزحة إلى عبء نفسي. لسنوات، حاولت التخلص مما اعتقدت أنه مجرد "كرش"، ومارست الرياضة ساعات يوميا، بينما كان جسدها يفقد وزنه وبطنها يواصل النمو.

لم تكن تتوقع أن وراء هذا التغير ورما ينمو على مبيضها الأيسر، ستخضع لاحقا لجراحة لاستئصاله بعدما بلغ وزنه 15 كيلوغراما.



من القولون إلى اكتشاف الورم

تروي ندى قصتها في مقاطع فيديو نشرتها عبر منصاتها، وتقول إنها لجأت إلى طبيبة أمراض باطنة بعدما بدأت تقتنع بأن تضخم بطنها ليس مجرد زيادة في الوزن.



وخضعت لفحوص شملت تحاليل ومنظارا للمعدة والقولون تحت التخدير الكلي، لكن التشخيص كان القولون العصبي. ونصحتها الطبيبة بتجنب بعض الأطعمة واتباع نظام غذائي، إلى جانب أدوية لم تحقق تحسنا.

على العكس، ازداد حجم بطنها، وأصبحت تشعر بالشبع بعد كميات قليلة من الطعام، واشتدت آلام ظهرها حتى كانت تبكي في العمل. كما تعرضت لحالات إغماء متكررة، لم تكشف فحوص الطوارئ عن تفسير واضح لها، بحسب روايتها. وبعد أخذ إجازة مرضية من عملها في الإمارات، سافرت إلى لبنان لطلب رأي طبيبة أخرى.



ورم بحجم كرة السلة

بعد فحص بطنها، طلبت الطبيبة إجراء أشعة مقطعية على الفور. وكشفت النتائج وجود ورم خارج من المبيض الأيسر، قطره 37 سنتيمترا، امتد إلى أعلى البطن ووصل إلى جدار المعدة، ضاغطا على الأعضاء المحيطة به.

وتقول ندى إن الطبيبة شبّهت حجمه بـ"كرة السلة"، وأخبرتها أن التصوير بالرنين المغناطيسي أظهر مؤشرات على أن الورم من النوع الحدّي، وهي فئة تختلف عن الأورام الحميدة التقليدية والسرطانات الغازية. لكن تحديد طبيعته النهائية يتطلب فحص الأنسجة، ولا يكفي حجمه وحده للحكم عليها.

جراحة استغرقت 4 ساعات

أحالت الطبيبة ندى إلى جراح متخصص، أخبرها أن حجم الورم وطبيعته المحتملة يستلزمان جراحة مفتوحة لاستئصاله كاملا. ومع توقع فترة تعافٍ لا تقل عن 6 أسابيع، قررت العودة إلى مصر لتكون بجوار أسرتها. وقبل العملية، أطلقت ندى على الورم اسم "بيبي ورم"، والتقطت معه صورا تذكارية بمشاركة شقيقيها.

استغرقت الجراحة نحو 4 ساعات، واستأصل الجراح الورم مع المبيض الأيسر الذي نشأ منه. كما أزال كيسا بلغ حجمه 5 سنتيمترات من المبيض الأيمن، مع الحفاظ على المبيض نفسه. وبعد العملية، كشفت ندى أن وزن الورم بلغ 15 كيلوغراما.



10 أيام في المستشفى

واجهت ندى أياما صعبة بعد الجراحة بسبب حجم الجرح، واحتاجت إلى وقت حتى تستعيد أعضاؤها داخل البطن وضعها الطبيعي بعد الضغط الذي تعرضت له.

وأمضت الأيام الأولى على المحاليل والسوائل، قبل أن يشجعها الأطباء على المشي تدريجيا لاستعادة نشاط الجهاز الهضمي. وبعد 10 أيام، غادرت المستشفى، فيما استمر تعافيها في المنزل. وبعد شهر من العملية، نشرت صورة تقارن فيها شكل بطنها قبل الجراحة وبعدها.

متى يستدعي انتفاخ البطن الفحص؟

انتفاخ البطن عرض شائع قد يرتبط بالغازات أو اضطرابات الجهاز الهضمي، ولا يعني بالضرورة وجود ورم على المبيض. لكن استمراره أو تكراره بصورة غير معتادة، خاصة إذا صاحبه ألم في البطن أو الحوض، أو شعور بالشبع سريعا وفقدان الشهية، يستدعي مراجعة الطبيب.

ومن العلامات التي تستحق الانتباه الحاجة المتكررة أو الملحة إلى التبول، وألم الظهر المستمر، والتغيرات غير المعتادة في حركة الأمعاء. ولا تعني هذه الأعراض وحدها وجود ورم أو سرطان، إذ قد ترتبط بحالات صحية مختلفة.

وقد يشمل التقييم الطبي فحص البطن والحوض والتصوير بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب تحاليل أو فحوص أخرى بحسب الحالة. كما أن حجم الكتلة التي تظهر على المبيض لا يكفي وحده لتحديد طبيعتها، إذ يتطلب ذلك تقييما طبيا وفحوصا متخصصة.