خبرني - اشترت الأمريكية جايسي أبوت حجابا ولبسته في منزلها وشعرت بالراحة، لكنها ترددت في الخروج به. وكان هناك أمر تريد الاطمئنان إليه أولا، ولم تجد في محيطها من تسأله.

فهي غير مسلمة، وتعرف أن نساء يرتدينه التزاما بعقيدتهن، فكيف سينظرن إلى امرأة تختاره لسبب آخر؟



على منصة "ثريدز" طرحت جايسي سؤالها: هل يمكنها ارتداء الحجاب، أو أن ذلك يُعدّ إساءة؟

بحثا عن الراحة

تعيش جايسي في ولاية ألاباما الأمريكية، وهي أم 3 أطفال. وأثناء رحلة علاجها من السرطان، فقدت شعرها وأصبح العثور على غطاء مريح للرأس جزءا من تفاصيل حياتها.

جربت الشعر المستعار، لكنه كان يسبب لها الحرارة والحكّة. أما الحجاب، فوجدته أكثر راحة وبقي أن تتجاوز ترددها بشأن ارتداء شيء يرتبط بهُوية دينية لا تنتمي إليها.

ولم تكن تعرف مسلمين تستطيع سؤالهم مباشرة، فلجأت إلى الإنترنت. أرادت أن تسمع ممن يرتدينه، وأن تتأكد من أن اختيارها لا يجرح مشاعرهن.

وحسب موقع "كوت كاتالوغ"، استقبل المنشور نحو 1900 رد في 11 ساعة. لكن عدد الردود لم يكن وحده ما يستوقف في الحكاية، بل ما حملته تلك الرسائل أيضا.



من الإجابة إلى المساعدة

جاءت ردود نساء مسلمات تطمئن جايسي إلى أنهن لا يجدن إساءة في ارتدائها الحجاب. وسرعان ما انتقل الحديث إلى التفاصيل التي قد تساعدها: أيّ الأقمشة ألطف على الرأس؟ وكيف تثبته بطريقة مريحة؟ ومن يستطيع تعليمها؟

وصلتها نصائح من كندا وعروض لإرسال حجابات مجانية من ألمانيا، واقترحت إحدى المشاركات أن تلتقيها عبر تطبيق "زوم" لتشرح لها طريقة ارتدائه.

تحول السؤال إلى مساحة لتبادل الخبرات، وبدأت النساء اللواتي لجأت إليهن لمعرفة موقفهن يساعدنها على اختيار ما يناسبها، ويعرضن عليها الوقت والهدايا إلى جانب كلمات التشجيع.

ما وراء الحجاب

مع انتشار المنشور، تعرّف متابعون إلى جوانب أخرى من حياة جايسي. فالأم التي تواجه المرض تعيل أطفالها الثلاثة، وكانت سيارتها المعطلة تزيد أعباءها اليومية. وهنا اتخذ الدعم شكلا آخر.

انتقل بعض المتفاعلين إلى حملة جمع التبرعات المخصصة لمساعدتها، ووصلتها آلاف الدولارات لإصلاح السيارة ورعاية أطفالها. وما بدأ بطلب رأي في غطاء للرأس، بات مساعدة تمسّ احتياجات أسرتها.

ومع تزايد عروض إرسال الحجابات، فكرت جايسي بدورها في تمرير بعض هذا الدعم إلى غيرها. إذ قالت إنها تنوي مشاركة ما يفيض عن حاجتها مع مصابين آخرين بالسرطان، وفق "واشنطن بوست" .