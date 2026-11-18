خبرني - أصدرت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الأربعاء، تنبيها جديدا بوجود خطر، دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية حفاظا على السلامة العامة.

ويأتي التنبيه في ظل تجدد التوتر الأمني في الخليج، بعدما أعلن الجيش الكويتي، الأربعاء، تصدي دفاعاته الجوية لهجمات مسيّرات معادية، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة.



وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الثلاثاء استهداف رادار أميركي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بطائرات مسيّرة، للمرة الثالثة خلال خمسة أيام، فيما أكدت البحرين اعتراض دفاعاتها الهجمات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها.

وتأتي التطورات في ظل اتساع تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى دول الخليج، واستمرار تبادل الضربات والتهديدات، رغم جهود الوساطة التي تقودها قطر وسلطنة عُمان، وسط مخاوف من انعكاس التصعيد على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.