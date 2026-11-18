خبرني - قاد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى دور الثمانية في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما سجل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليقلب تأخر النرويج بهدفين إلى فوز مثير على الدنمارك 3-2، الثلاثاء.

وفي المجموعة الرابعة بالمستوى الأول، ضمنت البرتغال صدارة الترتيب بفوزها على ويلز 3-2، لترفع رصيدها إلى 15 نقطة، فيما حلت النرويج ثانية برصيد تسع نقاط، متقدمة على الدنمارك بفارق المواجهات، بينما تذيلت ويلز الترتيب بثلاث نقاط.

وبدأت الدنمارك المباراة بقوة، وافتتح راسموس هويلوند التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يضيف بيير-إميل هويبرغ الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.

وقلص هالاند الفارق للنرويج في الدقيقة 37، مستغلا خطأ من حارس الدنمارك ماس هيرمانسن، بعدما هيأ له مارتن أوديغارد الكرة عقب محاولة إبعاد خاطئة.

وأدرك أوديغارد التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83، قبل أن يحصل المنتخب النرويجي على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع إثر لمسة يد على المدافع يواكيم أندرسن، نفذها هالاند بنجاح في الدقيقة 96، مانحا بلاده فوزا ضمن لها المركز الثاني والتأهل.

وفي كارديف، حسمت البرتغال صدارة المجموعة بفوزها على ويلز 3-2، في ثاني مبارياتها خلال حقبة ما بعد كريستيانو رونالدو، بعدما كانت قد ضمنت التأهل إلى دور الثمانية في وقت سابق.

وافتتح القائد برونو فرنانديز التسجيل للبرتغال بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ويلز أدركت التعادل عبر ديفيد بروكس، قبل أن يمنح سوربا توماس أصحاب الأرض التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وعادت البرتغال إلى المباراة بهدف التعادل الذي سجله بيدرو نيتو إثر تمريرة عرضية من فرانسيسكو ترينكاو، قبل أن يسجل كارلوس فوربس هدف الفوز في الدقيقة 70، بعدما استغل تمريرة خاطئة من بن كابانغو، وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة.

وأكملت البرتغال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد نيتو لحصوله على الإنذار الثاني إثر خطأ على برينان جونسون.