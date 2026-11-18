خبرني - تسبب الظهور الأخير للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، في عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد، في إثارة حيرة المتابعين، بسبب الإطلالة التي ظهرت بها، ووزنها الزائد.

ما جعل عددا كبيرا من وسائل الإعلام يحاول التواصل مع محمود العفيفي طبيب التغذية المختص بحالة المطربة المصرية، لكنه قرر التحدث من خلال مقطع فيديو.



مشيرا إلى كونه يتلقى منذ ساعات اتصالات كثيرة للاطمئنان على حالة شيرين عبد الوهاب الصحية، ليؤكد على أن شيرين إنسانة طبيعية، لكنه لم يلتق بها منذ فترة طويلة تتجاوز الشهرين ونصف.

وفي آخر لقاء جمعه بها لم تكن في حالة نفسية جيدة، لأسباب تخصها وحدها، وهو ما يتسبب في ارتفاع هرمون الكورتيزول بشكل كبير للغاية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، حتى وإن كان الشخص يتناول الماء فقط.



وأوضح الطبيب المصري أن الفنان شخص مثل بقية الأشخاص، وليس كائنا خارقا، وبالتالي تسهم الحالة المزاجية له في تحديد وزنه، كما أنه منذ أكثر من شهرين ونصف يجد صعوبة في الوصول إلى شيرين عبد الوهاب.

ووجه الطبيب المصري اللوم إلى من يقومون بالاتصال به مرارا وتكرارا للحصول على تصريحات تخص الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب، وطالبهم بالرحمة تجاه أي شخص.