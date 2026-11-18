خبرني - وصف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الثلاثاء، الإطاحة برئيس الكنيست أمير أوحانا وانتخاب متان كاهانا خلفا له بأنها "خطوة دراماتيكية تبشر بتغيير النظام"، معتبرا أنها تمثل بداية لتحول في موازين السيطرة داخل البرلمان.

وقال الطيبي، في تصريح عقب التصويت، إن كاهانا، ممثل كتلة التغيير، انتخب بأغلبية 66 صوتا، مقابل 52 صوتا لمنافسه أوفير كاتز، مرشح معسكر رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن كتل التغيير والمعارضة من اليمين باتت تسيطر على جدول أعمال الكنيست ولجانه، مشيرا إلى أن أصوات القائمة المشتركة والنواب العرب كانت حاسمة في التصويت.

واعتبر الطيبي أن انتخاب كاهانا يمثل بداية هذا التحول، موجها الشكر إلى النواب الذين أسهمت أصواتهم في إتمام انتخابه.



وانتخب النواب الإسرائيليون، الثلاثاء، متان كاهانا، المنتمي إلى معسكر غادي آيزنكوت المعارض لرئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو، رئيسا للكنيست.

وحصل كاهانا على تأييد 66 نائبا، مقابل 52 صوتا لمرشح نتنياهو، أوفير كاتز. ويأتي انتخابه في إطار التحولات السياسية الرامية إلى إنهاء إرث نتنياهو السياسي المثير للانقسام.