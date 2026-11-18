خبرني - تبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار، الثلاثاء، إذ قصفت واشنطن موقعا لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية، فيما أعلنت طهران استهداف منظومة رادار عسكرية أميركية في البحرين، بالتزامن مع محادثات إيرانية مع قطر وسلطنة عمان لبحث مقترحات إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو تسعة أشهر.

وقال مسؤول عسكري أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مقاتلات أميركية قصفت موقعا لإطلاق الصواريخ تابعا للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم بمضيق هرمز، ردا على ما وصفه بـ"عدوان إيراني استهدف أفرادا وأصولا أميركية".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول إيراني قوله إن الضربة الأميركية لم تلحق أضرارا بالبنية التحتية.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منظومة رادار عسكرية أميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، محذرا المنامة من تداعيات تحالفها مع واشنطن وموقفها تجاه رجال الدين الشيعة.

وقالت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأميركي، إنها تصدت للهجوم، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر جهود إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 شباط بهجمات أميركية وإسرائيلية على إيران، وأدت إلى زعزعة استقرار المنطقة وتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

تحركات دبلوماسية

وتزامنت المواجهة العسكرية مع تحركات دبلوماسية تقودها قطر وسلطنة عمان، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن مسؤولين قطريين وإيرانيين عقدوا اجتماعا، الثلاثاء، في إطار جهود الدوحة "لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف"، وبحث المقترحات المطروحة.

وجاءت المحادثات بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان، حيث بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي سبل حماية الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية، ومنع التصعيد العسكري.

كما التقى عراقجي سلطان عمان هيثم بن طارق، وأطلعه، وفق منشور له على تطبيق تلغرام، على المبادرة الدبلوماسية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وتكتسب الوساطة العمانية أهمية خاصة في ظل موقع السلطنة وإيران على جانبي مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، فيما تواصل طهران تعطيل حركة الملاحة فيه، ما يجعله إحدى أبرز نقاط الخلاف في مساعي التسوية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستواصل الحصار البحري المفروض على إيران ردا على تعطيل الملاحة في المضيق، مشيرا إلى أنه قد يمتنع عن شن هجمات جديدة إذا لم تقدم طهران أو جماعة الحوثيين في اليمن على ما وصفه باستفزازات.

تصعيد في مضيق هرمز

وفي تطور ميداني آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني والبحرية الإيرانية اندلاع حرائق في سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال وناقلتي نفط في مضيق هرمز، الثلاثاء، دون أن يتسنى لرويترز التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات.

كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فقدان أحد أفراد طاقم ناقلة تعرضت لهجوم أثناء عبورها المضيق شمال مدينة خصب الساحلية العمانية.

وتزايدت الهجمات على السفن وناقلات النفط في المنطقة خلال تشرين الثاني، في وقت أدى فيه تعطيل الملاحة عبر المضيق إلى اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 بالمئة إلى 92.76 دولارا للبرميل، الثلاثاء، لتظل أعلى بكثير من مستوياتها قبل الحرب، لكنها دون الذروة التي سجلتها في نيسان عند 126.41 دولارا.

تحذير من "قنبلة قذرة"

وفي سياق متصل، قال ترامب إن الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع تقرير إعلامي تحدث عن احتمال تخطيط إيران لشن هجوم باستخدام ما يعرف بـ"القنبلة القذرة" في واشنطن، وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير لشبكة "سي إن إن" استند إلى تقديرات استخباراتية أميركية.

ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية التقرير، واعتبرت أنه يأتي في إطار حملة أميركية تهدف إلى تهيئة الرأي العام لاتهامات وصفتها بأنها لا تستند إلى أي أساس.

امتداد المواجهة إقليميا

وامتدت تداعيات الحرب إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مع دخول جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران على خط المواجهة، عبر شن هجمات على السعودية والسيطرة على مناطق ساحلية يمنية عند مضيق باب المندب، بما يضيف ضغوطا على منتجي النفط في الخليج.

وجاء الهجوم الإيراني المعلن على البحرين بعد أيام من استهداف طهران منظومة رادار أميركية في قاعدة الرفاع للمروحيات، الأحد، في هجوم قالت إنه رد على أعمال عدائية أميركية.

كما تزامن التصعيد مع حكم أصدرته محكمة بحرينية بسجن 64 شخصا، معظمهم من رجال الدين الشيعة، مدى الحياة، بعد إدانتهم بالتواطؤ مع إيران بهدف تقويض الدولة.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بالحكم، ووصفت الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة، فيما تنفي طهران باستمرار تدخلها في الشؤون الداخلية للبحرين.

وحذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي البحرين من مواصلة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والبقاء تحت مظلتها الأمنية، متهما إياها بانتهاك حرمة المرجعية الدينية الشيعية، وقال إن استمرار هذه السياسات قد يعرض موقعها في النظام الأمني الجديد للمنطقة للخطر.