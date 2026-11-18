خبرني - نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقيه هو أو حزب "الليكود" الذي يتزعمه أي أموال من دولة قطر، مؤكدا أنه لم يحصل على "قرش واحد" منها ولم تكن له أي صلة مالية بها على الإطلاق.

وقال نتنياهو في شهادته أمام محكمة الصلح في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، إنه لا يخشى التحرك ضد قطر وإنه قام بقصفها، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وتأتي شهادة نتنياهو ضمن جلسة استماع للأدلة في دعوى التشهير التي رفعها ضد يغئال كارمون، رئيس معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (ميمري)، بعدما زعم الأخير أن نتنياهو تعاون مع قطر واتهم حزبه بتلقي أموال منها.

وفي التاسع من سبتمبر/أيلول 2025، قصفت إسرائيل منطقة سكنية في العاصمة القطرية الدوحة حيث كان قادة من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يناقشون مقترحا أمريكيا لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

ونجا كبار قادة حماس من الغارة الإسرائيلية، في حين استشهد 5 من مرافقي وفد الحركة المفاوض، إضافة إلى العنصر في قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا) بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.

لكن الاستهداف الذي لقي إدانة دولية واسعة واستياء عارما، ودفع نتنياهو لاحقا إلى الاعتذار عنه، لم يكن حدثا معزولا وإن جاء استثناء في طبيعته، إذ جاء ضمن مسلسل متواصل من الضغوط والهجمات السياسية والإعلامية الإسرائيلية على الدوحة.



ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد انتقد نتنياهو نشر كارمون هذه المزاعم خلال الحرب على غزة في وقت كان "يخوض فيه معركة لإعادة الأسرى"، مشيرا إلى أنه حاول الإيحاء بكونه "رهينة لدى قطر"، واصفا ذلك بأنه "تصريح مخز وفظيع".

وخلال الجلسة، سأل القاضي محامي كارمون عما إذا كان موكله مستعدا للاعتذار عن الاتهامات وإنهاء القضية، إلا أن المحامي رفض ذلك بحسب ما أفادت به القناة 13 الإسرائيلية.

وتوجه نتنياهو بحديثه مباشرة إلى كارمون داخل المحكمة قائلا إنه استخدم تلفيقا فظيعا ونشر الأكاذيب وشوه سمعة رئيس وزراء إسرائيل بأكاذيب مروعة، مضيفا: "لقد كذبت، وستدفع ثمن ذلك".