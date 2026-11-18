خبرني - أعلنت وكالة الأمن القومي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تعطل بعض أنظمتها الداخلية خلال أعمال صيانة دورية، وذلك بعدما أفادت تقارير صحفية بتعطل شبكة الاتصالات الداخلية بالغة السرية.

وقالت الوكالة إن بعض الأنظمة الداخلية "تعرضت لاضطراب مؤقت خلال أعمال صيانة دورية"، مؤكدة أن القدرات الحيوية للوكالة "لا تزال تعمل بكامل طاقتها".



وجاء إقرار الوكالة بعد ساعات قليلة من كشف شبكة "سي إن إن" الأمريكية -نقلا عن 6 مصادر مطلعة- عن تعطل شبكة اتصالات بالغة السرية تستخدمها الوكالة في تبادل المعلومات المصنفة سرية بين موظفيها.

وذكرت المصادر أن الشبكة، المعروفة باسم "إن إس إيه نت"، تتيح لموظفي الوكالة التواصل داخليا وتبادل المعلومات السرية، مشيرة إلى عدم وجود أي أدلة حتى الآن على أن التعطل ناجم عن هجوم سيبراني.

وأضافت أن الوكالة فرضت نظام وصول متدرج للموظفين إلى مقار العمل، في وقت تعمل فيه على تحديد نطاق العطل وفهم أسبابه.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر قوله إن وكالة الأمن القومي كانت تحدث أنظمة "مايكروسوفت أوفيس 365" عندما تعطلت شبكة اتصالاتها.

هل يؤثر العطل على إحاطات ترمب؟

ولفت مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق، لسي إن إن، إلى أن تعطل شبكة "إن إس إيه نت" لن يؤثر على قدرة وكالة الأمن القومي على إيصال المعلومات الاستخباراتية العاجلة إلى الرئيس دونالد ترمب خلال رحلته إلى آسيا على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان".

وأوضح المسؤولان أن لدى الحكومة أنظمة احتياطية متعددة وشبكات بديلة تتيح لها التواصل بشكل آمن مع ترمب، الموجود حاليا في الفلبين، قبل توجهه إلى الصين، حيث من المقرر أن يجري، الخميس، محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ما دور شبكة "إن إس إيه نت"؟

وتُعَد شبكة "إن إس إيه نت" شبكة داخلية سرية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية، وتُستخدم لتبادل المعلومات والوثائق داخل الوكالة.

ووفق تقرير نشره موقع "نكستغوف" الأمريكي عام 2013، فإن الشبكة منفصلة عن الإنترنت العام في إطار إجراءات الحماية الأمنية، نظرا إلى طبيعة المعلومات الحساسة التي تتعامل معها.

وبرز اسم الشبكة خلال تسريبات إدوارد سنودن في العام نفسه؛ إذ أشار تقرير للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي إلى أنها كانت إحدى شبكتين سريتين حصل منهما سنودن على نحو 1.5 مليون وثيقة.



استبعاد الهجوم السيبراني

إلى ذلك، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطّلع على حادثة تعطل شبكة "إن إس إيه نت" أن وكالة الأمن القومي كانت تجري تحديثا لبرمجياتها لسد ثغرات في النظام، مضيفا أن الشبكة "ستبقى خارج الخدمة لفترة مؤقتة فقط، وأنه لا توجد أدلة على وقوع هجوم سيبراني".

وقبيل الكشف عن الحادثة، الثلاثاء، تحدث وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إلى شبكة "سي إن بي سي" لتهدئة المخاوف من أن تكون مشكلات أخرى وقعت مؤخرا -من بينها انقطاع خدمة "مايكروسوفت 365″ وتوقف حركة الرحلات الجوية في أنحاء البلاد- جزءا من هجوم يستهدف الولايات المتحدة.

وقال مولين: "يمكنني أن أؤكد لكم بيقين تام أننا لسنا تحت الهجوم، لا يوجد أي تهديد إلكتروني يحدث، الوطن آمن للغاية".

من جهتها، قالت مسؤولة الاستخبارات الأمريكية الرفيعة المستوى السابقة بيث سانر: "هذا النظام محمي بجدار ناري، وتتولى حمايته الوكالة الأكثر كفاءة في مجال الأمن السيبراني في العالم، والهجوم الإلكتروني هو السيناريو الأقل احتمالا، ولولا السياق الراهن، لما أُبلغ عن هذه الحادثة على الأرجح".

وتعطلت، يوم الجمعة الماضي، أنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة وأوقفت الملاحة في كل مطارات البلاد لمدة 4 ساعات.

وقالت السلطات الأمريكية إن الخلل في منظومة اتصالات المراقبة الجوية شمل رادارات مراقبة الحركة الجوية، وترددات الراديو اللاسلكية في مراكز المراقبة الإقليمية الـ22 الموجودة في الولايات المتحدة.

لكن السلطات الأمريكية نفت وجود أي هجوم سيبراني وراء هذه الأزمة، وقالت إن الأمر يرجع إلى مشكلات في أنظمة المراقبة المستخدمة منذ عقود.