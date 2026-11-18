خبرني - أعلنت شركة أبل، الثلاثاء، أنها تعمل على استعادة أنظمتها بعد عطل نجم عن تحديث داخلي وأثر على عدد من خدماتها، بينها "آي كلاود" و"أبل باي"، مؤكدة أن الخلل لم يكن ناجما عن هجوم إلكتروني.

وقالت الشركة إن العديد من الأنظمة عادت إلى العمل، فيما تواصل فرقها معالجة المشكلات المتبقية. ونقل متحدث باسمها قوله: "نعمل على إعادة تشغيل الأنظمة المتبقية في أقرب وقت ممكن".

وسجل موقع "داون ديتكتور"، المتخصص في رصد انقطاعات الخدمات الرقمية استنادا إلى بلاغات المستخدمين، نحو 2300 بلاغ عن مشكلات في "أبل باي" بالولايات المتحدة قرابة الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي، فيما بلغ عدد البلاغات المتعلقة بخدمة "آي كلاود" نحو 1800 عند ذروة الانقطاع.

وأوضح الموقع أن أرقامه تستند إلى بلاغات المستخدمين، وقد لا تعكس العدد الفعلي للمتأثرين بالعطل.

ويأتي ذلك بعد سلسلة اضطرابات تقنية شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، شملت انقطاعا عالميا لخدمات مايكروسوفت، وعطلا في شبكة إدارة الطيران الاتحادية أدى إلى توقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، ومشكلة تقنية لدى شركة يونايتد إيرلاينز، وخللا في برمجيات مصرف "جيه بي مورغان تشيس" أثر على خدمات مصرفية.

وقالت الشركات والمسؤولون إن تلك الاضطرابات لم تكن مرتبطة بهجمات إلكترونية.