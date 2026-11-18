خبرني - قال مسؤول أميركي إن طائرات حربية عائدة للولايات المتحدة قصفت الثلاثاء موقعا للصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز، واضعا ذلك في إطار الرد على "عدوان" من قبل قوات طهران.

وقال مسؤول عسكري أميركي للعربية إنجليزي، إن الطائرات الحربية "استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف موقع لإطلاق الصواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم دفاعا عن النفس"، وذلك ردا على "عدوان يستهدف الأفراد والأصول الأميركية".



وقال المسؤول إن "قواتنا على أتم الاستعداد لحماية الأميركيين في المنطقة".

وأضاف "أن قواتنا في حالة تأهب قصوى بالمنطقة".