خبرني - قطع ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية جميع روابطه الشخصية والتجارية مع مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وطلب من محاميه تقديم أمر قضائي يمنع استخدام اسمه وصورته في أي أنشطة تجارية وذلك بعدما ظهرت صورته في حملة إعلانية لإحدى العلامات التجارية لمشروب الجعة الكحولي.

وكشفت شبكة "أي24" الأرجنتينية يوم الثلاثاء أن ميسي غاضب من تصرفات الاتحاد الأرجنتيني وجاء استخدام صورته على المنتج الكحولي ليقرر اللاعب الأيقوني قطع علاقاته الشخصية والتجارية مع المسؤولين هناك.

وتابعت: ميسي يرتبط بعقد حصري مع شركة كحول أميركية، وتفاجأت الأخيرة باستخدام صورة ليونيل في حملة ترويجية للجعة في الأرجنتين، بينما أكد اللاعب أنه لم يكن على علم بذلك وأن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني سمح لأحد الرعاة باستخدام صورة "ليو" دون إذنه.

وكشفت الشبكة أن ميسي لم يكن راضياً عن طريقة تنظيم وإدارة مباراة وداعه للمنتخب الوطني ابتداءً من المشاكل التقنية في الصوت إلى عروض الطائرات المسيرة التي أظهرت ميسي وهو يسدد الكرة بقدمه اليمنى بدلاً من اليسرى.