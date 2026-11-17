خبرني - فازت الإمارات على ضيفتها سوريا 4-2 الثلاثاء في مباراة دولية ودية في كرة القدم أقيمت في العين ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاقات المقبلة.

وسجل ساشا ايفكوفيتش (36) وحارب عبدالله (48) ونيكولاس خيمينيس (67) وعثمان كمارا(68) أهداف الإمارات، وجان مصطفى (43) ومحمد المصطفى (90+2) هدفي سوريا.

وكانت الإمارات فازت وديا ايضا على هندوراس 3-1 الجمعة في أبوظبي، في حين خسرت سوريا أمام مضيفتها الكويت 0-3.

ودفع زلاتكو داليتش المدرب الكرواتي للإمارات بتشكيلة مغايرة لتلك التي لعبت أمام هندوراس، لكن ذلك لم يؤثر على صاحب الأرض.

وقال الحارس الإماراتي خالد عيسى الذي احتفل بمباراته الدولية المئة، إن "اللقاء كان فرصة للمدرب للدفع بلاعبين جدد لم يلعبوا المباراة السابقة ليأخذوا ثقة أكبر".

وتابع" تأجيل كأس آسيا 2027 (في السعودية من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر 2027) صب في صالحنا لان مدربنا جديد معنا ومع توالي المباريات الودية سيكون التفاهم أكبر بين اللاعبين".

افتتح المنتخب المضيف التسجيل بعد ركنية رفعها فابيو ليما وقابلها المدافع المتقدم ايفكوفيتش برأسه في شباك الحارس الياس هدايا (39).

وعادلت سوريا بعد تمريرة من محمد عثمان إلى جان مصطفى سددها ذكية في شباك الحارس محمد المقبالي (43).

وتقدمت الإمارات مجددا في مطلع الشوط الثاني عبر عبدالله مستفيداً من تمريرة من يحيى الغساني اثر عمل فردي رائع للأخير (48).

وسجل أصحاب الأرض هدفين في دقيقة واحدة، الأول عبر خيمينيس بعدما تابع تسديدة محمد جمعة (67) والثاني بتسديدة زاحفة من البديل كمارا (68).

وقلصت سوريا الفارق برأسية البديل المصطفى بعد ركلة حرة نفذها محمد داوود (90+2).