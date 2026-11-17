خبرني - ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فرع عمان، بالتعاون مع مرتبات الادارة الملكية لحماية البيئة، قسم الرقابة البيئية،الثلاثاء، زيتًا مخلوطًا بزيوت نباتية أخرى، معبأ على أنه زيت زيتون في عبوات مطبوع عليها معلومات مضللة، وذلك قبل تداولها في منشأتين.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن عمليات الرقابة والتتبع المحكمة ضمن كمين لصفحة إلكترونية، نتج عنها ضبط 42 تنكة زيت مغشوش، بوزن 16 كغم للتنكة الواحدة، مبينة أن نتائج الفحوصات المخبرية أظهرت خلط الزيت المضبوط بزيوت نباتية أخرى، حيث تم حجز كامل الكمية المضبوطة لغايات إتلافها، إضافة إلى إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة شراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة وعدم الانسياق وراء العروض المضللة، مشيرة إلى توفر خدمة الفحص السريع الأولي لزيت الزيتون مجانًا، من خلال فروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة ضمن حملتها “افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك”.