خبرني - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستشهد خلال الأيام الأربعة المقبلة ارتفاعاً تدريجياً على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها المناخية المعتادة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (5–6) درجات مئوية اعتباراً من يوم الجمعة، مع استمرار الأجواء الباردة نسبياً خلال ساعات الليل.

الأربعاء: تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، فيما تكون الأجواء باردة ليلاً في معظم المناطق.

الخميس: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء اللطيفة في أغلب المناطق والمعتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الأجواء باردة نسبياً خلال ساعات الليل.

الجمعة والسبت: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح أعلى من معدلاتها المناخية بنحو (5–6) درجات مئوية يوم الجمعة، وتسود أجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق، مع استمرار الارتفاع يوم السبت، فيما تبقى الأجواء باردة نسبياً ليلاً في معظم المناطق.

التحذيرات:

تحذر إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية صباح الأربعاء بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول والبادية، وتدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر.

وتؤكد إدارة الأرصاد الجوية أهمية متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عنها باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الجوية في المملكة.