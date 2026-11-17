خبرني - نجح فريق طبي أردني متخصص، بقيادة استشاري جراحة تجميل وترميم الفم والوجه والفكين الأستاذ الدكتور محمد علي المعايطة، في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة في مستشفى الخالدي بالعاصمة عمّان، أعادت الملامح الطبيعية والأمل لطفلٍ عانى سنوات من تشوهات حادة في الجمجمة والوجه والفكين ومحاجر العينين.

رقم قياسي وتحدٍ جراحي..

حيث تُعدّ هذه العملية الحالة رقم (77) التي ينجح البروفيسور المعايطة في علاجها جراحياً من مرض "خلل التنسّج الليفي القحفي الوجهي" (Craniofacial Fibrous Dysplasia)، وهو اضطراب عظمي نادر ناتج عن طفرة في جين (GNAS) تؤدي إلى إستبدال العظم الطبيعي بأنسجة ليفية تسبب تشوهات بالغة في الوجه والجمجمة، وتؤثر في الإطباق وقد تهدد حاسة الإبصار.

قصة إنسانية خلف الإنجاز

وترتبط العملية بقصة إنسانية لأمٍّ أردنية من قرى شمال المملكة ابتُلي اثنان من أطفالها بالمرض ذاته؛ إذ سبق للبروفيسور المعايطة أن عالج طفلها الأكبر قبل سنوات، ليجدد اليوم الأمل لعائلتها بنجاح جراحة طفلها الأصغر.

ونقل الطبيب المعايطة جانبًا من معاناة الأم التي بقيت عالقة في ذاكرته منذ زيارتها الأولى، حيث قالت والدموع تخنق صوتها: «أطفالي يتألمون من مرضهم، ولكن ما يمزّق قلبي أكثر هو نظرة الناس إليهم لاختلاف ملامحهم عن أقرانهم.. ارحموا أطفالي».

حضور طبي وأكاديمي دولي..

ويُعدّ المعايطة من أبرز الكفاءات الطبية والأكاديمية الأردنية على المستوى الدولي، حيث امتدت خبرته الجراحية والبحثية بين بريطانيا وأوروبا والأمريكتين وأفريقيا وآسيا في علاج أورام وتشوهات الفم والوجه والفكين لمختلف الأعمار، بدءاً من حديثي الولادة بعمر ساعة واحدة وحتى البالغين. كما أشرف على تخريج 67 جراحاً بدرجة الماجستير و22 بدرجة الدكتوراه من أعرق الجامعات والمستشفيات البريطانية، منها أوكسفورد، وبريستول، ولندن (UCL)، ومستشفى "غريت أورموند ستريت" للأطفال (GOSH)..

حيث أكد المعايطة في تصريح عقب نجاح العملية أن القيمة الحقيقية للطبيب تقاس بأثره الإنساني، قائلاً: «الحمد لله الذي شرّفني وزملائي في الفريق الطبي بأن جعل علمنا سبباً لتخفيف الألم. إن أعظم وسام أنالُه هو بسمة طفلٍ استعاد ملامحه، ودمعة فرحٍ في عيني أمٍّ وأبٍ عاد إليهما الأمان، وأجيالٍ من الجراحين يحملون رسالة العلم من بعدنا».