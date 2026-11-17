خبرني - تصدر اسم المذيع محمد المنياوي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه رسمياً من النيابة العامة بقتل طفليه داخل مسكن الأسرة، في جريمة أثارت صدمة واسعة في مصر.

ومع تصاعد الاهتمام بالقضية، تتجه الأنظار إلى هوية المذيع المتهم، وطبيعة عمله الإعلامي والرياضي، والبرنامج الذي ظهر من خلاله على شاشة إحدى القنوات الفضائية.

هل محمد المنياوي إعلامي بالفعل؟

أكدت نقابة الإعلاميين، بعد مراجعة سجلاتها الرسمية، عدم وجود اسم محمد محمود سلمان، وهو الاسم الحقيقي للمتهم، ضمن جداول أعضائها، مشيرة إلى أنه لم يحصل كذلك على تصريح لمزاولة المهنة، أو الظهور التلفزيوني.

يأتي بيان النقابة بعد تصاعد الاهتمام بهوية المتهم، لا سيما مع تداول معلومات عن عمله مقدماً لبرنامج «نمِّ قدراتك» على شاشة إحدى القنوات المصرية.

وشددت النقابة على أن الظهور عبر شاشة فضائية لا يمنح صاحبه تلقائياً صفة الإعلامي، إذ تخضع ممارسة المهنة لضوابط قانونية تستلزم استيفاء الشروط والحصول على التصاريح اللازمة.

«بيع الهواء».. الظاهرة التي أثارت غضب النقابة

أعادت قضية المنياوي تسليط الضوء على ظاهرة «بيع الهواء»، التي تحذر منها نقابة الإعلاميين، في إشارة إلى إتاحة قنوات مساحات وبرامج لأشخاص مقابل مبالغ مالية، دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المهنية والقانونية لممارسة العمل الإعلامي.

وترى النقابة أن هذه الممارسات تفتح المجال أمام ظهور أشخاص غير مؤهلين أو مرخص لهم، بما قد يؤدي إلى تجاوزات مهنية ويؤثر في ثقة الجمهور بالمحتوى الذي تقدمه الشاشات.

هل تتحمل القنوات مسؤولية ظهور غير المرخص لهم؟

أكدت النقابة، أن مسؤولية تنظيم العمل الإعلامي لا تقتصر على الأشخاص الذين يظهرون أمام الكاميرات، بل تشمل أيضاً المؤسسات التي تتيح لهم ممارسة العمل الإعلامي بالمخالفة للقواعد المنظمة للمهنة.

فامتلاك القناة ترخيصاً للبث لا يعفيها من الالتزام بالضوابط الخاصة بممارسة المهنة، أو التحقق من الوضع القانوني للعاملين في تقديم المحتوى الإعلامي.

«نمِّ قدراتك».. البرنامج الذي ظهر من خلاله

ظهر محمد المنياوي على شاشة إحدى القنوات المصرية من خلال برنامج «نمِّ قدراتك»، الذي ارتبط اسمه به خلال الفترة الماضية، إذ كان يدفع مبالغ مالية مقابل تخصيص مساحة لبث برنامجه التلفزيوني. لكن ورود اسمه في قضية مقتل طفليه دفع القناة إلى إعلان إنهاء تعاملها معه، في أعقاب تطورات الواقعة والاتهامات الموجهة إليه.

ولم يقتصر نشاطه على العمل الإعلامي، إذ ارتبط اسمه أيضاً بمجال التدريب الرياضي وكمال الأجسام، حيث أشارت تقارير صحفية إلى عمله مدرباً للياقة البدنية، وامتلاكه صالة ألعاب رياضية في مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

ماذا حدث في قضية محمد المنياوي؟

تعود القضية إلى اتهام المنياوي بالاعتداء على طفليه، اللذين ذكرت تقارير صحفية أن عمريهما 7و 9 سنوات، داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وكشفت التحريات عن العثور على أحد الطفلين متوفياً في المستشفى، فيما عُثر على جثمان شقيقه في منطقة صحراوية بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما أشارت التحقيقات إلى أن الأب دفنه هناك.

وأثارت الرواية الأولية للأب بشأن تعرض أحد طفليه لحادث شكوكاً لدى الجهات المختصة، بعدما كشفت الفحوص الطبية عن إصابات استدعت توسيع نطاق التحقيقات وفحص الأدلة الجنائية.

إعادة تمثيل الجريمة وتسليم الطفل الثالث

شهدت القضية تطورات جديدة مع اصطحاب المتهم إلى مسرح الواقعة لإعادة تمثيل الأحداث أمام النيابة العامة، التي وجّهت إليه اتهامات بالقتل العمد لطفليه.

كما استدعت جهات التحقيق طليقته لتسلّم نجلهما الثالث، الذي نجا من الواقعة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف الملابسات، وتحديد المسؤوليات الجنائية.

