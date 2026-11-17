خبرني - كسر جنسن هوانغ صمته وخرج بأول بيان له منذ استقالته من منصبه رئيسا تنفيذيا لشركة "إنفيديا"، بعد كشف إقامته علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع سيدة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وقال هوانغ، في بيان مكتوب نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إنه ارتكب أخطاء جسيمة في حياته الشخصية، ولم يكن على مستوى المعايير المتوقعة من جميع العاملين في الشركة، مضيفا: "لقد تسببت في مشكلات لمجلس الإدارة أشعر بندم عميق حيالها. أتحمل المسؤولية الكاملة عن أخطائي، وألتزم بالتعاون مع التحقيق المستقل الذي يجريه مجلس الإدارة".

وأعرب هوانغ عن امتنانه لموجة الدعم التي تلقاها خلال الأسبوع الماضي من أصدقائه وزملائه في قطاع التكنولوجيا وأشخاص لم يسبق له أن التقاهم، مؤكدا أن كلمات الدعم والتضامن كان لها أثر كبير عليه وعلى عائلته.

وفي أول إشارة إلى احتمال عودته لقيادة الشركة، كشف هوانغ أنه تلقى دعوات متزايدة من موظفي "إنفيديا" ومستثمريها وشركائها التجاريين وعملائها للعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي، مشيرا إلى أن كثيرين يواصلون التواصل معه في ظل التحديات التكنولوجية والتنافسية والجيوسياسية التي تواجه الشركة.

وقال: "إذا قرر مجلس الإدارة أن عودتي تصب في مصلحة مساهمينا وموظفينا والشركة والولايات المتحدة، فسيشرفني الاستجابة لهذه الدعوات والعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي".

وكان هوانغ قد استقال الأسبوع الماضي من منصبه بعد 33 عاما قضاها رئيسا تنفيذيا للشركة التي أسسها، وذلك بعد أيام من إقراره بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، وسط تقارير تحدثت عن علاقته بأليس هوانغ، التي عملت لدى إحدى الشركات المتعاملة مع "إنفيديا"، ويُزعم ارتباطها بالاستخبارات الصينية، فضلا عن مزاعم بشأن علاقات أخرى مع موظفين في الشركة.

وأثارت استقالته موجة من المطالبات بعودته، إذ جمعت عريضة إلكترونية أطلقها مؤيدون له أكثر من 180 ألف توقيع، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إنه منفتح على عودة هوانغ إلى قيادة الشركة.

لكن شبكة "سي إن بي سي" أفادت، الإثنين، بأن مجلس إدارة "إنفيديا" لا يدرس حاليا إعادة هوانغ إلى منصبه، مشيرة إلى أن الشركة استعانت بمكتب المحاماة "واختل ليبتون" لقيادة تحقيق في سلوكه، وتحديد ما إذا كانت تصرفاته قد عرّضت الأمن القومي أو أسرار الشركة للخطر.

ومن المقرر أن تعلن "إنفيديا" نتائج أعمالها للربع الثالث، الثلاثاء، فيما أعلن مجلس إدارتها أنه بدأ إجراءات اختيار شركة متخصصة للمساعدة في البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

