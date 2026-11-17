خبرني - هاجم المحلل الإسباني ألفارو بينيتو البرازيلي فينيسيوس جونيور بعدما عزا الأخير تراجع مستواه بسبب الخروج المبكر من كأس العالم 2026، إذ قال أن اللاعب مستمر في اختلاق الأعذار بينما يرى زميله رافا ألكورتا أن نجم ريال مدريد يرفض تقبل واقعه.

وقال فينيسيوس عقب مباراة البرازيل وسنغافورة الودية يوم الثلاثاء: لم أستعد جيداً بعد كأس العالم لأن تأثير الخروج كان كبيراً علي مثل بقية البرازيليين، ولهذا استغلت فترة الاجازة للاستمتاع والراحة مع عائلتي ولم أتدرب كثيراً لأنني احتجت إلى مزيد من الوقت لاستيعاب ما حدث.

لكن بينيتو شن هجوماً كاسحاً على "فيني" عبر إذاعة "كادينا سير" إذ قال: نحن في منتصف نوفمبر ويخرج علينا لاعب محترف عمره 26 عاماً ليتقدم مثل هذه الأعذار الواهية.

وتابع: مهما كانت خيبة الأمل في كأس العالم، فإن العودة إلى أفضل الحالات البدنية لا تستغرق 3 أسابيع، لكن الأمر يتعلق بعقلية فينيسيوس قبل كل شيء.

ووافق ألكورتا زميله في البرنامج وقال: مشكلة فينيسيوس في عقله وليس جسده. أعتقد أنه غير قادر على تقبل واقعه الحالي، ويظن أنه لاعب مختلف لكن الحقيقة عكس ذلك.