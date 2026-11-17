خبرني - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشدّدًا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك عام ١٩٧٤.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءًا من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول. كما جدّد المجالي موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة.