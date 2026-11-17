خبرني – كشف الصحفي الأردني المرايات تفاصيل جديدة تتعلق بقضية كنيسة حمود في محافظة الكرك، تتضمن تحركات المتهمين عقب مغادرتهم مكان الحادثة، ومحاولتهم التخفي عن الأجهزة الأمنية.

وبحسب مرايات، توجه المتهمون، عقب مغادرتهم المكان، إلى إحدى المزارع الواقعة في الجهة الشرقية من القرية، حيث أقدموا على تكسير هواتفهم، خشية انكشاف أمرهم أمام الأجهزة الأمنية.

وفي سياق لاحق، تمكن المتهمون الأول والثاني والثالث من الفرار سيرًا على الأقدام باتجاه منطقة سيل أبو نواش في محافظة الكرك، حيث اختبؤوا داخل مغارة تقع بجانب السيل، ومكثوا فيها يومًا كاملًا، بهدف التخفي عن الأجهزة الأمنية.