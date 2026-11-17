خبرني - أعلنت شركة مايكروسوفت الثلاثاء عن مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي تتمتع بقدرات قوية في مجالي البرمجة والأمن الإلكتروني، في إطار سعيها الحثيث لمنافسة شركات مثل أنثروبيك وأوبن إيه.آي.

وكشفت الشركة خلال مؤتمر (مايكروسوفت إيجنايت) في سان فرانسيسكو عن نموذج برمجة حاسوبية أسمته (إم.إيه.آي كود 2)، وتقول إنه يضاهي أداء نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة تقريبا، وذلك بتكلفة أقل كثيرا.

وروجت الشركة كذلك لنموذج مخصص للأمن الإلكتروني تخطط لتقديمه لمجموعة محدودة من العملاء للمساعدة في معالجة الزيادة المفاجئة في الثغرات الأمنية في البرمجيات التي تكشفها أدوات الذكاء الاصطناعي على نحو متزايد.

وأطلقت الشركة أيضا نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي لتوليد الصور والنسخ الصوتي.

وقال رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان، في مقابلة مع رويترز إن استراتيجية الشركة المتمثلة في تطوير تقنيات مخصصة لمجالات مختلفة تساعدها في الحفاظ على انخفاض التكاليف مع مواكبة المنافسين، بل وتفوق معايير أداء النماذج في بعض الحالات.

وأضاف"هذا ليس مجرد نموذج واحد، ولا هو ظاهرة عابرة.. وإنما هو نظام، أشبه بآلة مصممة للارتقاء المستمر نحو الأفضل، إذ تعمل على تحقيق التوازن الأمثل بين الأداء والسعر".

وأشار سليمان إلى أن الأحداث الأخيرة في مجال الأمن الإلكتروني، والتي تجسدت في اختراق وكلاء (إوبن إيه.آي) منصة (هاجينج فيس)، دفعته إلى التركيز ليس فقط على الأداء، بل على الإجراءات الوقائية الحاسمة أيضا.

وأضاف أن منع الذكاء الاصطناعي من اتخاذ إجراءات ضارة وضمان تصرفه على النحو المنشود، وهو مجال بحثي يعرف باسم "المواءمة"، كان على رأس أولوياته.