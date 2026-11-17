تسعة نعوش لا تحتمل الحياد. هناك لحظات يصبح فيها الوقوف في المنتصف موقفاً، ويغدو فيها الصمت توقيعاً على الجريمة. ثمة أسئلة لا تُجاب بالتحليل البارد ولا بلغة الحذر المصقولة، لأن الجواب عنها يُكتب بالموقف قبل الحبر، ومن يتهرب منه يختار جانبه وإن أنكر. لكن الفلسفة التي لا تعرف أن تقول "هذا شر" حين ترى الشر عارياً، هي ترف يتكئ عليه المتفرجون، وأرض سُقيت بدماء الشهداء لا تُصان بيدٍ مرتجفة ولا بقلبٍ متردد.

في الكرك سقط تسعة أبرياء وجُرح ثلاثون على الأقل، وفرّ المنفذون ثم قُبض عليهم بعد ثلاثة أيام. هذا دليل على أن الدولة تعرف كيف تطارد. أما بقية الطريق فتبدأ من قاعة المحكمة، ويجب ألا يلتف حولها دهاليز التأجيل. حتى بيكاريا، فيلسوف العقوبة الإنسانية الذي عارض الإعدام نفسه، رأى أن يقين العقاب وسرعته أبلغ أثراً من قسوته.

وللدولة أصل فلسفي لا يحتمل الالتباس. نحن نتنازل عن حقنا في الثأر الفردي مقابل عقد يحمينا، وكل من يرفع السلاح على الأبرياء يمزق هذا العقد بيده ويخرج منه بإرادته. وحين تنفذ الدولة العقوبة فهي لا تنتقم، بل تدافع عن العقد. ولهذا قال ماكس فيبر إن الدولة هي صاحبة الحق الحصري في العنف المشروع، وإن تخلت عنه ضاعت الدولة وبقيت الغابة.

والرحمة بالقاتل ليست فضيلة محايدة، بل هي قسوة موجهة إلى غيره. كل يوم عفو عن المجرم هو يوم إهانة لأسرة الشهيد، وكل رأفة لا تسأل أين الضحية هي انحياز مقنّع، وإن بدت أخلاقاً رفيعة.

أما القاتل نفسه فهو آخر جملة في نص طويل كُتب قبله بزمن. الطلقة تُطلَق في لحظة، لكن الفكرة التي ملأت صدر صاحبها حُضّنت سنوات على منبر وفي منهج وخلف شاشة. وقد رأت حنة أرندت أن الشر الأخطر يصنعه من أطفأ في داخله القدرة على السؤال، فصار ينفذ ما يُملى عليه. من يحاسب المنفذ ويترك الحاضنة التي أطفأت عقله يقص الغصن ويسقي الجذر.

الإرهاب ليس حرية فكر، والخطر أن يتحول إلى عقيدة تُلقَّن وتُورَّث. فالفكرة التي تتحول إلى خط توريد للقتلة تخرج من الفكر إلى الجريمة. وقد علّمنا كارل بوبر أن المجتمع المتسامح بلا حدود يسلّم مفاتيحه لمن يريد هدمه. التسامح مع من يعلّم الكراهية خيانة للتسامح.

وتوجيه جلالة الملك بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف يتجاوز تعديلاً إدارياً، فهو اعتراف شجاع بأن المراقبة وحدها مرآة تعكس الخطر ولا تعالجه. والاستراتيجية الجادة تصل إلى المنهج والمنبر والمنصة، وتسمّي الحاضنة باسمها وتغلقها.

لروح كل شهيد سقط في الكرك وفي كل شبر من الوطن: دينكم أن يُسمع صوت الحكم قبل أن ينطفئ صدى الجريمة، وأن تُجفَّف المنابع قبل أن تجد الأجيال القادمة من يلقّنها الموت.