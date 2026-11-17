خبرني - أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، استئناف ضخ النفط الخام الى تركيا، بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، محسن المندلاوي، وفق بيان، إنه تم استئناف ضخ وتصدير النفط الخام العراقي، عبر الأنبوب العراقي – التركي القديم، بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً.

وأشار البيان إلى استمرار الجهود في وزارة النفط العراقية، لزيادة الطاقة التصديرية للأنبوب تدريجياً وصولاً إلى 500 ألف برميل يومياً، بما يعزز القدرات التصديرية للعراق، مشيرا إلى أن هذا المسار يتيح بيع النفط دون خصومات سعرية، بما يحقق عوائد مالية إضافية تدعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية للبلاد.