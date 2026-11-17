خبرني - أكد نجم المنتخب الوطني وقائده في التجمع الحالي محمود المرضي، أنّ جميع اللاعبين شعروا بالمسؤولية الكبيرة التي على عاتقهم خلال مواجهة المنتخب الأسترالي وديًا في الدوحة.

وقال المرضي في تصريحات للرياضية الأردنية، إنّ مواجهة أستراليا أخذت طابعًا رسميًا بعد انتقالها إلى قطر، مشيدًا بالجماهير الأردنية التي لم تشعرهم أنهم خارج أرضهم معبرًا عن فخرهم بالأردنيين الذين يتبعون المنتخب أينما ذهب.

وبين أنّ المنتخب الأسترالي شهدت مباراياته الاخيرة لعبًا تكتيكيًا الّا أنّ النشامى استطاعوا اللعب على نقاط ضعفهم والفوز في المباراة.

أما النجم موسى التعمري، يعتبر أنّ تأجيل بطولة كأس آسيا إلى كانون الاول 2027 بدلًا من كانون الثاني 2027، قد يكون في صالح المنتخب الوطني، للحصول على وقت أكبر مع المدرب المغربي بادو الزاكي الذي عمل على انسجام اللاعبين.

وبين أنّ تأجيل البطولة سيعطي فرصة أكثر للانسجام مع طريقة تكتيك المدرب الزاكي، بالإضافة إلى فرصة عودة اللاعبين المصابين.

