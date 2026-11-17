- الوفاء: نريد غرفة قوية تلامس هموم التجار وتنتقل بمطالبهم من قاعات الاجتماعات إلى مواقع التأثير وصناعة القرار



خبرني - واصلت كتلة الوفاء المرشحة لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان 2026–2030 جولاتها الميدانية، بزيارة إلى أسواق منطقة وادي الرمم، في إطار نهجها القائم على التواصل المباشر مع التجار وأصحاب المنشآت التجارية، والاطلاع عن قرب على واقع الأسواق والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكدت الكتلة خلال جولتها أن المرحلة المقبلة تتطلب حضورا ميدانيا فاعلا لغرفة تجارة عمّان، يعيد الاعتبار لصوت التاجر ويضع قضاياه واحتياجاته في مقدمة الأولويات، مشددة على أن الغرفة يجب أن تكون الأقرب إلى منتسبيها والأقدر على الدفاع عن مصالحهم ومتابعة مطالبهم لدى الجهات المعنية.

وأوضحت أن التجار يتطلعون إلى مجلس إدارة يمتلك الإرادة والخبرة والقدرة على إحداث تغيير ملموس في مستوى الخدمات والتمثيل، بعيدا عن الوعود التقليدية، وبما يعزز الثقة بين الغرفة وهيئتها العامة ويمنح القطاعات التجارية دورا أكبر في تحديد أولويات العمل الاقتصادي.

وشددت الكتلة على أن التحديات التي تواجه الأسواق، وفي مقدمتها ارتفاع الكلف التشغيلية وتراجع القدرة الشرائية والضغوط التي تتعرض لها المنشآت التجارية، تستدعي حلولا عملية وشراكة حقيقية مع الجهات المعنية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت أن رؤيتها الانتخابية، التي تنطلق من شعار "من التمثيل إلى التأثير"، تقوم على بناء غرفة قوية ومؤثرة، تتبنى قضايا التجار وتعمل بروح الفريق الواحد، وتعزز التشاور والتشاركية مع مختلف القطاعات الاقتصادية والنقابات والجمعيات المهنية وغرف الصناعة.

وأشارت إلى أن الأسواق التجارية في مختلف مناطق العاصمة تستحق الاهتمام والمتابعة دون استثناء، وأن قوة الغرفة لا تقاس بعدد الاجتماعات واللقاءات، وإنما بقدرتها على تحويل مطالب التجار إلى خطوات عملية ونتائج يشعرون بأثرها على أعمالهم.

وجددت كتلة الوفاء التزامها بأن يبقى التواصل المباشر مع التجار نهجا ثابتا في عملها، مؤكدة أن ثقة الهيئة العامة مسؤولية تستوجب العمل والإنجاز، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقالا حقيقيا من الاستماع إلى المطالب إلى متابعتها وتحقيق الممكن منها.

وبينت ان غرفة تجارة عمان هي بيت جميع التجار، وأن بناء غرفة أكثر قوة وتأثيرا يبدأ من الأسواق، ومن الاستماع إلى أصحابها، وإشراكهم في صياغة القرارات التي تمس مصالحهم ومستقبل أعمالهم.