خبرني - قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة تدرس إغلاق المزيد من المهن بشكل كامل أمام العمالة الوافدة، في إطار توجهها لضبط سوق العمل وتعزيز تشغيل الأردنيين.

وأضاف الزيود، مساء الثلاثاء، أن من بين المهن التي يجري بحث إغلاقها مهنة عامل مضخة الوقود، مشيرا إلى أن الوزارة بحاجة إلى مزيد من الضبط والتنظيم في سوق العمل.

وأوضح أن شركات تقديم خدمات النظافة والتحميل والتنزيل ملزمة بتشغيل الأردنيين فقط، مبينا أن هذه الشركات تقدم خدماتها للمنشآت من خلال عمال تابعين لها وليسوا موظفين لدى المنشآت المستفيدة من الخدمة.

وحذر الزيود من ممارسة هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات بحق المخالفين، تشمل إغلاق المنشأة بشكل مباشر.



وفي سياق متصل، أشار الزيود إلى أن وزير العمل شكل لجنة وفرق عمل من مديرية التشغيل، ستتولى زيارة المنشآت في مختلف أنحاء المملكة خلال شهر، لحصر احتياجاتها وتقييم مدى التزامها بمتطلبات تشغيل العمالة الأردنية.

وبين أن الفرق ستعمل على تقييم التزام المنشآت بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، والحضانات، والكوادر المطلوبة لتلبية احتياجاتها، على أن تتبع ذلك جولات تفتيشية للتحقق من مدى التزام المنشآت بهذه المتطلبات.



