خبرني - سعى إبراهيم حمداني مدرب منتخب الجزائر للمحافظة على برودة أعصابه قدر الإمكان، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرضت لها تشكيلته أمام توغو.

منتخب الجزائر سقط بثلاثية دون رد على يد توغو، في رابع جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

إبراهيم حمداني تحمل مسؤولية «النكسة» التي تعرض لها منتخب الجزائر، وقال في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "أتحمل مسؤولية الخسارة المرة التي تعرضنا لها".

حمداني حسم بشكل غير مباشر مُستقبله على رأس العارضة الفنية لمنتخب الجزائر، مبدياً نيته في مواصلة مهامه الى إشعار لاحق، رغم أنه مهدد في أكثر من أي وقت مضى بالإقالة.

حمداني قال في هذا الشأن: "الهزيمة مؤلمة، ولكننا سنواصل العمل الذي بدأناه هنا، وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها".

الرجل الأول في الطاقم الفني لمنتخب الجزائر، اعترف بأن لاعبيه كانوا خارج المستوى طيلة أطوار المباراة، ولو أنه عاد للإشارة لنقطة الظروف المناخية الصعبة التي شهدها اللقاء من حرارة شديدة ورطوبة عالية.

كما أكد حمداني بأن كثرة الغيابات أثرت سلباً على المردود العام لمنتخب الجزائر، مشدداً على ضرورة العودة الى الواجهة في أسرع وقت ممكن.

ويُرتقب أن يكون مُستقبل إبراهيم حمداني أول ملف يطرح على اتحاد الكرة الجزائري في الساعات القادمة، في ظل مطالبة الجميع بضرورة التخلي عن خدماته والذي وصل إلى المنصب بطريقة غريبة، بحسب تقارير صحفية.