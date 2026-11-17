خبرني - شهدت خدمات شركة "أبل" التقنية، اليوم الثلاثاء، موجة من البلاغات عن أعطال ومشكلات في الوصول إلى عدد من أنظمتها، شملت خدمات التخزين السحابي "آي كلاود"، ومتجر التطبيقات "آب ستور"، وخدمة الدفع الإلكتروني "أبل باي"، إلى جانب خدمات الدعم الفني وتفعيل أجهزة آيفون، وفقاً لتقارير مواقع متخصصة في متابعة الأعطال.

وأظهرت بيانات منصة "داون ديتكتور" ارتفاعاً في بلاغات المستخدمين بشأن تعطل عدد من خدمات الشركة، مع شكاوى من صعوبات في تسجيل الدخول إلى الحسابات، وانقطاع الاتصال بخدمات "آي كلاود"، وتعذر تحميل التطبيقات أو تنزيلها من متجر "آب ستور".

وأفاد مستخدمون بمواجهتهم مشكلات في تسجيل الخروج المفاجئ من حسابات "آي كلاود" على هواتف آيفون وأجهزة ماك، قبل ظهور رسائل خطأ أو فشل في التحقق عند محاولة تسجيل الدخول مجدداً. كما امتدت البلاغات إلى خدمات "أبل ميوزك" وتفعيل الأجهزة، فيما أبلغ مطورون عن صعوبات في الوصول إلى منصة "آب ستور كونكت".

ورغم تعدد البلاغات واتساع نطاق الخدمات التي أشار إليها المستخدمون، لم تكن صفحة حالة الأنظمة الرسمية لدى "أبل" تعكس في البداية وجود عطل شامل، إذ واصلت عرض عدد من الخدمات باعتبارها متاحة، ما يشير إلى وجود اختلاف بين بلاغات المستخدمين ومؤشرات الحالة الرسمية للشركة. ولم يتضح على الفور السبب الفني وراء المشكلات المبلغ عنها أو ما إذا كانت جميعها مرتبطة بخلل واحد.

وفي تطور متصل، رصدت منصات متابعة حالة الخدمات اضطراباً في عمليات شراء الاشتراكات لدى "أبل" في 17 نوفمبر، بدأ نحو الساعة 08:47 بتوقيت غرينتش، قبل إعلان انتهاء المشكلة عند الساعة 12:02 بتوقيت غرينتش، بعد نحو 3 ساعات و15 دقيقة.

وتأتي هذه البلاغات بعد اضطرابات أخرى شهدتها خدمات الشركة خلال نوفمبر؛ إذ طالت مشكلات في 10 نوفمبر خدمات "آي كلاود" وتسجيل الدخول والتقويم وجهات الاتصال والبريد والصور، إلى جانب "غيم سنتر"، بينما واجهت خدمتا "أبل ميوزك" والبودكاست مشكلات متقطعة في 9 نوفمبر.

وتعتمد شريحة واسعة من مستخدمي أجهزة "أبل" على خدمات الشركة السحابية والرقمية في مزامنة البيانات والملفات والصور، وإدارة الحسابات وتنزيل التطبيقات وإجراء المدفوعات، ما يجعل أي اضطراب في هذه الخدمات قادراً على التأثير في استخدام الأجهزة والوصول إلى عدد من الوظائف اليومية.