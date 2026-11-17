خبرني - إذا كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم، فمن المهم مراجعة المكملات الغذائية والفيتامينات التي تتناولها، إذ إن بعضها قد يؤدي إلى ارتفاع القراءات أو تقليل فاعلية الأدوية الموصوفة، ما يجعل السيطرة على ضغط الدم وحماية القلب أكثر صعوبة.

وتشمل أبرز المكملات التي تستدعي الحذر خمسة أنواع، وفق تقرير نشره موقع "Health"، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي منها، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يستخدمون أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.



1. فيتامين "د" بجرعات مرتفعة

يؤدي فيتامين "د" (Vitamin D) دوراً مهماً في وظائف الجسم، خصوصاً صحة العظام وتنظيم الالتهابات. ويحصل الجسم عليه من بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، كما ينتجه الجلد عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس.

وأشارت بعض الأبحاث إلى احتمال استفادة مرضى ارتفاع ضغط الدم من تناول جرعات تتراوح بين 200 و8000 وحدة دولية يومياً. لكن تناول جرعات تتجاوز 10 آلاف وحدة دولية يومياً قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، أبرزها ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، وهي حالة تُعرف باسم "فرط كالسيوم الدم"، وقد تسهم مع مرور الوقت في ارتفاع ضغط الدم.

كذلك، قد تتفاعل الجرعات المرتفعة من الفيتامين مع بعض مدرات البول المستخدمة لعلاج الضغط، ما يعيق تخلص الجسم من الكالسيوم ويرفع مستوياته. لذلك يُنصح بمراجعة الطبيب وإجراء الفحوص اللازمة قبل استخدام المكملات.

2. جذر العرقسوس

يُستخدم جذر العرقسوس في صناعة بعض الأطعمة والحلوى ومنتجات التبغ، كما استُخدم تقليدياً في بعض العلاجات العشبية.

ويحتوي العرقسوس على مادة "حمض الجليسيريزيك"، التي قد ترفع ضغط الدم، حتى عند تناول جرعات يومية منخفضة تصل إلى 100 ملليغرام.

وقد تتداخل هذه المادة أيضاً مع أدوية الضغط ومدرات البول، إذ يمكن أن ترفع مستويات الصوديوم وتخفض البوتاسيوم في الجسم. وعند الجمع بينها وبين مدرات البول، قد ينخفض البوتاسيوم إلى مستويات خطيرة. لذلك يُفضل أن يتجنب مرضى ارتفاع ضغط الدم المنتجات التي تحتوي على جذر العرقسوس.

3. عشبة سانت جونز

تُستخدم عشبة القديس يوحنا، المعروفة أيضاً باسم "سانت جونز وورت"، في بعض المستحضرات العشبية للتعامل مع أعراض الاكتئاب وانقطاع الطمث.

لكنها قد تتفاعل مع أدوية عديدة، إذ تقلل فاعلية بعض العلاجات، ومنها أدوية ارتفاع ضغط الدم مثل "نيفيديبين" و"فيراباميل" و"تالينولول". ويُعتقد أن ذلك يحدث نتيجة تأثير العشبة في امتصاص الأدوية داخل الجسم. وينبغي استشارة الطبيب قبل تناولها، خصوصاً عند استخدام أدوية أو مكملات أخرى.

4. زهرة الأرنيكا

تنتمي الأرنيكا إلى عائلة دوار الشمس، وتُستخدم موضعياً على الجلد للمساعدة في تخفيف الكدمات والالتهابات والتورم.

لكن الخبراء يحذرون من تناولها عن طريق الفم، بسبب احتمال تسببها في آثار جانبية خطيرة، تشمل ارتفاع ضغط الدم وزيادة النزيف والقيء والإسهال، فضلاً عن احتمال إلحاق الضرر بالقلب وأعضاء أخرى.

5. البرتقال المر

يُستخدم البرتقال المر، المستخلص من الثمرة أو قشرتها، في بعض المكملات المخصصة لإنقاص الوزن وتحسين الأداء الرياضي.

ويحتوي على مادة "بارا سينفرين"، وهي منبه يشبه الإيفيدرين، الذي حظرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية استخدامه بسبب ارتباطه بمخاطر صحية، منها السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وأظهرت دراسات أن مكملات البرتقال المر قد ترفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وربما تزيد خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة. لكن وجوده في الأطعمة والمشروبات لا يُرجح أن يسبب التأثيرات نفسها.

استشر الطبيب قبل تناول المكملات

تختلف استجابة الأشخاص للمكملات الغذائية تبعاً لعوامل متعددة، منها العمر والتغذية والعوامل الوراثية والحالة الصحية العامة. وقد تظهر آثار جانبية مختلفة عند البدء في تناول أي مكمل جديد.

لذلك، يُنصح بمراجعة الطبيب قبل استخدام الفيتامينات أو المكملات، للتأكد من الحاجة إليها ومدى أمانها، فضلاً عن فحص احتمال تفاعلها مع الأدوية والعلاجات الأخرى التي يتناولها المريض.