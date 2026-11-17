خبرني - أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً إرشادات محدثة للحد من خطر التدهور المعرفي والخرف، استكمالاً لتوصياتها الأولى الصادرة عام 2019، مستندة إلى أدلة علمية متزايدة بشأن العوامل التي يمكن التحكم بها لحماية صحة الدماغ.

وتشير المنظمة إلى أن الخرف يصيب أكثر من 57 مليون شخص حول العالم، مع ارتفاع العدد سنوياً، خصوصاً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ورغم استمرار الأبحاث بحثاً عن علاج، فإن ما يصل إلى 45% من حالات الخرف قد يرتبط بعوامل خطر قابلة للتعديل، ما يفتح المجال أمام إجراءات وقائية على مستوى الأفراد والمجتمعات، وفقاً لما نقله موقع "medicalnews today".



تنشيط الدماغ والتواصل الاجتماعي

تشجع الإرشادات الجديدة على ممارسة الأنشطة المحفزة للقدرات الذهنية، مثل القراءة والألعاب وتعلم العزف على الآلات الموسيقية، إلى جانب التدريب المعرفي. ويُعتقد أن هذه الأنشطة تعزز ما يُعرف ب"الاحتياطي المعرفي"، الذي يساعد الدماغ على مقاومة آثار التقدم في العمر.

كما توصي بتعزيز التواصل الاجتماعي، سواء عبر لقاء الأصدقاء أو المشاركة في الأنشطة المجتمعية والانضمام إلى الأندية. وتشير تقديرات التقرير إلى أن التخلص من الشعور بالوحدة قد يساهم في الوقاية من نحو 5% من حالات الخرف.

الرياضة والغذاء والإقلاع عن التدخين

تؤكد المنظمة أهمية النشاط البدني المنتظم، إذ يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والتدهور المعرفي والخرف بمختلف أنواعه، كما قد يساعد على تخفيف الأعراض لدى المصابين بالفعل.

وتشمل التوصيات أيضاً الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. وتشير الإرشادات إلى أن أنظمة مثل حمية البحر المتوسط و"داش" و"مايند" ترتبط بنتائج إيجابية لصحة الدماغ.

وفي المقابل، لا توصي المنظمة بتناول مكملات فيتامينات "ب" و"ه" أو "أوميغا 3" أو الفيتامينات والمعادن المتعددة بهدف الوقاية من الخرف، ما لم يكن الشخص يعاني نقصاً فيها، بسبب عدم كفاية الأدلة واحتمال حدوث آثار ضارة غير متوقعة.

السيطرة على الأمراض المزمنة

تسلط الإرشادات الضوء على أهمية التعامل مع السمنة والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم واضطرابات دهون الدم، باعتبارها عوامل مرتبطة بزيادة خطر التدهور المعرفي.

وتشير إلى أن المصابين بالسكري من النوع الثاني قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تتراوح بين 50% و100% مقارنة بغير المصابين. كما تؤكد أهمية الانتباه إلى ضعف السمع، الذي يرتبط بدوره بزيادة المخاطر، وتذكر أن الحد من فقدان السمع قد يقلل حالات الخرف عالمياً بنسبة تصل إلى 7%.

تلوث الهواء.. عامل خطر جديد

من أبرز الإضافات في التوصيات المحدثة تسليط الضوء على تلوث الهواء، خصوصاً الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5، التي تنبعث من عوادم السيارات والمصانع وحرائق الغابات وحرق الأخشاب داخل المنازل.

وتوضح الإرشادات أن هذه الجسيمات قد تصل إلى الدماغ عبر تجاوز الحاجز الدموي الدماغي، مسببة الالتهاب والإجهاد التأكسدي، بما قد يسهم في تلف الخلايا العصبية. لذلك، توصي المنظمة بالحد من التعرض لتلوث الهواء الخارجي والمنزلي.

الوقاية تبدأ بخطوات يومية

تدعو المنظمة أيضاً إلى تبني تدخلات متعددة ومصممة وفق احتياجات الأفراد والمجتمعات، تجمع بين الرياضة والتغذية الصحية والتواصل الاجتماعي وتنشيط القدرات الذهنية.

وتعكس التوصيات رسالة أساسية مفادها أن الوقاية من الخرف لا تبدأ عند ظهور الأعراض، بل من خلال التعامل المبكر مع عوامل الخطر الصحية والبيئية، والحفاظ على نمط حياة يدعم صحة الدماغ على المدى الطويل.