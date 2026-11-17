خبرني - انهار جزء من الجسر الحيوي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، في المياه الثلاثاء بعدما قصفته أوكرانيا في هجوم ليلي كبير.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا الهجوم "غير المسبوق"، معتبرا أنه رد مشروع على القصف الروسي للبنية التحتية الأوكرانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل نحو خمس سنوات.

وتوقفت حركة المرور تماما، فيما حث مسؤولون محليون نصبتهم روسيا في شبه الجزيرة، السكانَ على عدم الهلع، مؤكدين أن إمدادات الغذاء والسلع الأساسية لن تتأثر.

في المقابل، استهدفت موسكو جسورا حيوية في أوكرانيا، إذ أطلقت صواريخ بالستية على معبرين نهريين رئيسيين في كييف.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس فجوات على جسر كييف الشمالي، بينما كان الناس يعبرونه سيرا خلال ساعة الذروة الصباحية.

وقالت فيرونيكا روشتشينكو، وهي موظفة في مصنع للمجوهرات تبلغ 20 عاما "الجو بارد وممطر، والوضع برمته فوضى عارمة. أشعر وكأنني في فيلم... إنه واقع قاس جدا على الأوكرانيين".

وتأتي موجة الهجمات هذه قبيل اجتماع تاريخي يجمع قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا، ما قد يعرقل مساعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصوير هذا اللقاء على أنه "قمة يالطا" جديدة لتقاسم مناطق النفوذ في العالم.

وكان زيلينسكي حذر من هجوم روسي واسع النطاق في الأيام التي سبقت الاجتماع المقرر عقده الخميس في مدينة شنجن الصينية، والذي سيجمع بوتين بكل من الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتب زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقا منشوره بمقطع فيديو يظهر صاروخا أوكرانيا يقترب من الجسر في جنح الظلام "لقد عرضنا على روسيا مرارا خطوات نحو خفض التصعيد، لكن كل مقترح قوبل برفض قاطع".

وأضاف "نُذكّر روسيا أيضا بأن الحرب ستعود دائما إلى حيث بدأت".

وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وذكر جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أن أحد الأقواس المعدنية للجسر "وجزء الطريق الواقع تحته قد دُمّرا بالكامل".

وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن "القوس المركزي وأجزاء من الطريق قد انهارت، كما تعرض الجزء المخصص للسكك الحديد لأضرار جسيمة".

وأظهرت صور نشرها جهاز الأمن الأوكراني أكواما من الأنقاض الخرسانية على قاعدة الجسر الذي انقسم إلى جزئين تفصل بينهما فجوة واضحة يبلغ عرضها عشرات الأمتار.

وقال الكرملين إن الجسر الذي يُعد رمزا لحكم بوتين ولضم روسيا لشبه جزيرة القرم، سيجري إصلاحه "وسيصبح أفضل من قبل".

وذكرت وزارة النقل الروسية إن حركة السكك الحديد عبر الجسر استؤنفت "على مسار واحد"، وأن أعمال التصليح جارية "في الجزء الثاني".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 1441 مسيّرة أوكرانية خلال هجوم مكثف وقع ليلا، وهو ثاني أعلى عدد من الطائرات المسيّرة التي يتم إسقاطها في يوم واحد هذا العام.

وذكر الحاكم الذي عيّنته روسيا في شبه جزيرة القرم أن شخصين قُتلا جراء الهجوم.

- هجمات على أوكرانيا -

يأتي استهداف الجسر في وقت تكثف روسيا هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية قبيل حلول فصل الشتاء.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في كييف بسماع دوي انفجارات مع إطلاق روسيا صواريخ وطائرات مسيّرة على المدينة خلال الليل.

وقد استهدفت روسيا الجسرين الشمالي والجنوبي في العاصمة الأوكرانية، وهما موقعان حيويان يعبران نهر دنيبرو ويشكلان جزءا من الطريق الدائري للمدينة.

وتوقفت حركة المرور في الموقعين، ما أدى إلى اختناقات مرورية خانقة صباح الثلاثاء.

وأكد الجيش الروسي أنه استهدف الجسرين.

ونشر رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو مقطع فيديو من الجسر الشمالي يظهر حطاما متناثرا على الطريق. وقال في وقت لاحق إن حركة المرور على الجسر الجنوبي استؤنفت جزئيا.

وأضاف أن الهجمات على كييف تسببت أيضا في انقطاع التدفئة والمياه في أجزاء من العاصمة.

تأتي الضربات في ظل تجدد المساعي الأميركية لإنهاء الحرب. لكن الجهود الدبلوماسية فشلت حتى اللحظة في تحقيق اختراق فيما يتواصل القتال على أبواب شتاء جديد.

وتسعى موسكو إلى اتفاق واسع النطاق لإعادة صياغة "البنية الأمنية لأوروبا" كجزء من أي اتفاق لوقف القتال.

طالبت روسيا في الماضي بالحد من وجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) في وسط وشرق أوروبا وفرض قيود على نشر القوات الأجنبية والمعدات العسكرية في أوكرانيا.

أما كييف وأوروبا، فتحاولان منع أي محاولات لإحداث تحوّل في النظام الدفاعي للقارة الذي وُضع بعد الحرب الباردة، وتطالبان بوقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا قبل بحث أي شروط.

وحذّر زيلينسكي من أن يكون اجتماع شنجن تكرارا لقمة يالطا، يعاد خلاله "توزيع مناطق النفوذ" في القرن الحادي والعشرين.

وعقدت تلك القمة التاريخية في شباط/فبراير 1945، وحضرها قادة الدول الحليفة المناهضة لألمانيا النازية، أي الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، في قصر قرب منتجع يالطا الساحلي في شبه جزيرة القرم، لوضع ترتيبات أمنية في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية.