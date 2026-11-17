خبرني - أصبح المنتخب السنغالي أول المتأهلين رسميا إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، عبر التصفيات ليلتحق بمنتخبات البلدان الثلاثة المستضيفة للبطولة وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وضمن منتخب "أسود التيرانغا" تأهله إلى نهائيات بطولة القارة السمراء، بعد الفوز على السودان (4-2) مساء أمس الاثنين، وفوز موزمبيق على إثيوبيا (1-0) اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة (J).

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 10 نقاط، متقدما بفارق ثلاث نقاط على منتخب موزمبيق الذي يحتاج إلى نقطتين فقط لحسم التأهل أيضا، وذلك قبل آخر جولتين في التصفيات في مارس المقبل.

ويحتل منتخبا إثيوبيا والسودان المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط في المجموعة العاشرة.

وتقام نهائيات النسخة السادسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2027 بتنظيم مشترك بين ثلاث دول وهي كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وذلك خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

وتشارك منتخبات تنزانيا وكينيا وأوغندا في التصفيات على الرغم من أنها حسمت آليا مشاركتها في النهائيات.

يذكر أن المنتخب السنغالي توج بقلب بطل النسخة الماضية لبطولة القارة السمراء، على حساب نظيره المغربي مستضيف البطولة، بنتيجة 1-0 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، في مواجهة شهدت توترا كبيرا، بعدما غادر لاعبو "أسود التيرانغا" أرض الملعب بصورة مؤقتة احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب المغربي.

وتحولت الواقعة إلى نزاع قانوني امتد إلى محكمة التحكيم الرياضي، بمشاركة الاتحاد السنغالي والكونفدرالية الإفريقية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

فقد قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في 17 مارس الماضي، إلغاء نتيجة المباراة على أرض الملعب، واعتبار المنتخب المغربي فائزا بنتيجة 3-0، تطبيقا للمادتين 82 و84 من لوائح البطولة.

وطعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم على القرار، ولجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي أملا في استعادة اللقب الذي توج به منتخب بلاده داخل الملعب.