خبرني - حقق منتخب النشامى فوزا على نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0، في المواجهة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات القارية المقبلة.

وافتتح موسى التعمري التسجيل للنشامى في الدقيقة 34، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 31 إثر تصد من الحارس الأسترالي باتريك، قبل أن يعوض إهداره بهدف مميز بعد مجهود فردي ومراوغة ناجحة لدفاع أستراليا.

وشهدت الدقيقة 80 طرد اللاعب الأسترالي أرزاني، قبل أن ينجح اللاعب علي علوان في تسجيل الهدف الثاني للأردن عند الدقيقة 92، ليحسم النشامى المواجهة بانتصار بهدفين دون مقابل.